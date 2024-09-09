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Cansız bedeni bulunan Narin'in ön otopsi raporu ortaya çıktı

Cansız bedeni bulunan Narin'in ön otopsi raporu ortaya çıktı

Diyarbakır Bağlar'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni, 19 gün sonra çuval içinde derede bulundu. Otopsi işlemleri sürerken boynunda boğma izi ve ayağında kırık tespit edildi. Narin'in kesin ölüm nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili gözaltına alınan kişi sayısı 23'e yükseldi.

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Diyarbakır Bağlar'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine çuval içinde derede ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın otopsi işlemi devam ediyor. 

Gazeteci Emrullah Erdinç, kayıp olarak aranan ve cansız bedeni derede bulunan Narin Güran'ın Adli Tıp ön raporunu açıkladı.

Boynunda boğma izi var

Narin'in boynunda boğma izi bulunduğunu açıklayan Emrullah Erdinç ayrıca talihsiz kızın 15 gün suda kaldığını ayrıca ayağında kırık olduğu tespit edildiğini açıkladı.

"Şu an ölüm sebebi bilinmiyor"

Diyarbakır Baro Başkanvekili Mehdi Özdemir de Narin Güran’ın cenazesinin bulunduğu alanda daha önce üç defa arama yapıldığını söyleyerek “Kesin ölüm nedeninin otopside ortaya çıkmasıyla yaşananlar netleşecek. Sabah saatlerinde Narin’in cansız bedenine ulaşıldı. Ne yazık ki Narin yaşamını yitirmişti. Şu an otopsi işlemi devam ediyor. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nca yapılan otopsi işlemlerinin neticesinde Narin’in kesin ölüm sebebine ilişkin ek bir bilgi sahibi olacağız.” ifadelerini kullandı. 

Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Nahit Eren de "13-14 uzmanın çalıştığı belirten Eren, “19 günden kaynaklı deforme olmuş. Bu konuda ilgili yetkili makamlar ön rapora ilişkin açıklama yapacaktır. Net bir şey söylemek mümkün değil. Şu an ölüm sebebi bilinmiyor. Gözaltı, otopsi işlemlerinden bağlı elde edilen delil elde edilen karar değil, daha önce birçoğu şüpheli veya beyan şahini olarak alınmıştı." şeklinde konuştu.

23 kişi gözaltında

Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada annesi, babası, iki ağabeyi, üç amcası ve tutuklu amcası S.G.’nin eşinin de olduğu 23 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: EKOL TV

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