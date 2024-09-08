Narin'in cansız bedeni bulundu! Siyasilerden peş peşe açıklamalar!
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran’ın, arama çalışmalarının 19’uncu gününde Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulundu. Siyasilerden peş peşe açıklamalar geldi.
Diyarbakır'da günlerdir aranan Narin Güran'ın cansız bedeni bu sabah bulundu. Türkiye'yi hüzne boğan olay sonrası siyasilerden peş peşe açıklamalar gelmeye başladı. Mustafa Destici idam çağrısından bulunurken Özgür Özel ise gelişmeyi büyük bir üzüntüyle öğrendiğini aktardı. Siyasilerden peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor...
'ACI HABERDEN DOLAYI ÇOK ÜZGÜNÜZ'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızdan gelen acı haberden dolayı çok üzgünüz.
Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun." dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından Narin Güran'ın 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılmasına ilişkin açıklama yaptı.
Tunç mesajında, "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin Güran evladımızdan gelen acı haber hepimizi derinden üzdü. Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ilk anından itibaren başlatılan soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir" dedi.
Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan bu yana aranan 8 yaşındaki kızımız Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını sabah saatlerinde çok büyük bir üzüntüyle öğrendim.
Olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması ve kamuoyunun bu süreçte hızlı ve doğru bilgilendirilmesini temenni ediyorum.
Günlerdir canlarını dişlerine takarak kendi kızlarını arar gibi bölgede faaliyet yürüten tüm güvenlik güçlerine ve sivil ekiplere yürekten teşekkür ediyorum."