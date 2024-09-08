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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'den o iddialara yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'den o iddialara yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, TSK personeliyle ilgili sosyal medyada yayılan iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Fotoğraftaki askerin Azerbaycan askeri ataşesi olduğu belirtildi.

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "TSK personelinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam vermediği" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, fotoğraftaki askerin Azerbaycan Kara Kuvvetleri'ne mensup bir askeri ataşe olduğu belirtilerek, asılsız iddialarla kamuoyunun manipüle edilmemesi gerektiği vurgulandı.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerle ilgili, "TSK personeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam vermiyor” iddiası doğru değildir. Fotoğraftaki askeri personel, misafir olarak törene davet edilen, Azerbaycan Kara Kuvvetleri mensubu Azerbaycan Askeri Ataşesidir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

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