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Narin soruşturmasında kritik amca detayı! O görüşmeler ortaya çıkacak

Narin soruşturmasında kritik amca detayı! O görüşmeler ortaya çıkacak

Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'a ne olduğunu herkes merak ederken küçük kızın hayatını kaybettiği haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Narin'in cansız bedeninin bulunduğunu küçük kızı arama çalışmalarının 19. gününde duyurdu. Narin'in yaşamını yitirmesi soruşturmasında 24 kişi gözaltına alındı.

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Kaybolduğu 21 Ağustos tarihinden itibaren Diyarbakır'da didik didik aranan Narin Güran'dan maalesef acı haber geldi. Narin'in cansız bedeni Eğertutmaz deresinde bir çuval içinde, üzeri ağaç dalları ve taşlarla örtülü halde bulundu. Narin'i yakınlarının öldürdüğü öne sürülürken olaya ilişkin soruşturmada anne Güran da dahil olmak üzere 24 kişi gözaltına alındı. Gazeteci Özlem Gürses Narin'in katledilişinin ardından amcanın silinen yazışmalarıyla ilgili kritik gelişmeyi paylaştı.
Cinayetin aydınlanması için de çalışmalar hız kazanırken Gazeteci Özlem Gürses de kritik bir gelişmeyi duyurdu.

Narin'in amcası Salim Güran, tüm yazışmalarını silmiş bunun için de "sakladıkları mermileri" sebep olarak göstermişti.

Gazeteci Özlem Gürses, Türkiye'nin META ile verileri almak için iletişime geçtiğini ve amca Salim Güran'ın sildiği mesajlara ulaşmasının an meselesi olduğunu duyurdu. İşte Özlem Gürses'in o paylaşımı...

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