Kredi kartı limitine SGK ayarı! Hesabınızdaki rakam değişebilir

Yükselen enflasyon ve fiyatlardaki sürekli artış geçimi zorlaştırırken vatandaş kredi kartına yüklendi. Kredi kartı borcu nedeniyle 2024 yılının ilk altı aylık döneminde yasal takibe takılanlar yüzde 41 arttı. Ekonomi yönetimi ise iç talebi azaltmak ve enflasyon beklentilerine ulaşmak için kredi kartı limitlerine yeni bir düzenleme getirecek. SGK bu süreçte devreye girecek, kredi kartı limitleri kişilerin gelirlerine göre belirlenecek.

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İç talebin azalması buna bağlı olarak enflasyonun düşmesi için kredi kartları limitlerine yönelik düzenleme yapılacak. SGK kişilerin gerçek gelirlerini belirleyecek kredi kartı limitleri de buna göre ayarlanacak. Geçtiğimiz hafta açıklanan Orta Vadeli Program’da sinyalleri verilen düzenlemenin detayları merak ediliyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş rakamlar düzenlemenin detaylarını anlattı.

Türkiye Gazetesi’ndeki yazısında kredi kartı limit düzenlemesini anlatan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 2024 yılında kredi kartı borcu yüzünden yasal takibe intikal etmiş kişi sayısında çok büyük artış yaşandığını ifade ederek şunları kaydetti:

2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı ayına göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 41 artarak 1.063 bin kişi oldu.

Temmuz 2024 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 122 artış ile 89 milyar TL oldu”

SGK sistemi bankalara açılacak

Karakaş ortaya çıkan rakamlar sonrasında hükümetin kredi kartlarına yönelik düzenleme yapması gerekliliğinin ortaya çıktığını ifade ederek süreci şu sözlerle anlattı:

“2006 yılında reform yapıldı. SSK’nın üzerine Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve çeşitli sandıklar ilave edildi. Böylece ülkemizin tüm toplumu kapsamına alan en büyük Kurumu doğdu.

Reformla birlikte biz müfettişlerin görüş ve önerilerinin de katkısıyla SGK nezdinde ülkemizin en büyük Veri Ambarı Sistemi tesis edildi. Bu ambar âdeta ülkemizin kozmik odası niteliğinde oldu.

Keza tüm toplumumuzun en güvenilir sağlık, banka, işyeri, maaş-gelir… ve diğer verileri bilgi kirliliğinden arındırılarak bu ambarda özenle tutulmaktadır.

Ortak datalarda veri bütünlüğünün sistematik şekilde sağlandığı bu veriler, sistem üzerinde konu bazlı yasa çerçevesinde konuyla sınırlı olarak diğer resmî kurumlar ile diğer kuruluşlara sistem üzerinden elektronik ortamda çıktıların sunumu mümkün bulunmaktadır.

Dolayısıyla OVP hedefleri çerçevesinde işçi-memur ve diğer tüm çalışanlar ile emeklilerin güncel maaş durumlarının kredi kartı başvurusu esnasında gelir durumlarının tespiti açısından bankalara açılması mümkün hâle gelebilecektir.

SGK devreye girecek

Mevcut durumda kredi kartı limitlerinin gelire göre belirlendiğini ancak, kişinin kredi notunda sıkıntı yoksa uygulamada beyanını esas alarak gerçek gelirini kat kat geçen limitler tanımlandığını ifade eden Karakaş yazısında devamında şunları kaydetti:

Bu uygulamanın esasları ortaya konulduğunda bankalar artık SGK kapsamında toplanan veri setleri esas alarak limit belirleyeceklerdir. Bu durumda gerçek gelirlerinin altında maaşları SGK’ya bildirilenler limit artırmak için mecburen işverene baskı yaparak gerçek maaşlarının SGK’ya bildirilmesi için baskı yapacaklardır.

Netice itibarıyla gerçek gelirleri aşan afaki gelir beyanı yerine SGK verileri esas alınacağından bu durumda kredi kartı olanlar ayağını yorganına göre uzatmak zorunda kalacaktır.

Böylece hükûmet bir yandan enflasyonla mücadelede talebin kısılması, bir yandan takipteki alacakların azalmasını dizginlerken diğer yandan SGK da ücret bazlı kayıt dışılıktan kaynaklanan prim kayıplarının bir bölümünü telafi edecektir.