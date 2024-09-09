Narin'in ablasının da öldüğü ortaya çıktı: 'Soruşturma yeniden açılmalı'

Diyarbakır'da 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ailesinde yaşanan trajedinin boyutları büyüyor. Yeni ortaya çıkan bilgilere göre, Narin'in ablasının da yıllar önce 'merdivenden düşerek' hayatını kaybettiği ortaya çıktı. İki ölüm olayı arasındaki benzerlikler dikkat çekti.

Abone ol

Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar, Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın ablasının da yıllar önce 'merdivenden düşerek' hayatını kaybettiğini hatırlattı. Kar, Narin'in ablasının da benzer şekilde hayatını kaybetmesi üzerine, ailede çocuk istismarı ihtimaline işaret etti. Kar, "Bir ailede iki kız çocuğunun arka arkaya ölmesi bize ihmal ve istismar açısından sinyal verir" diyerek, ablasının ölümüne dair soruşturmanın tekrar açılmasının önemini vurguladı.

Narin'in otopsi sonuçları açıklandı: Boynunda boğma izi ve diz kapağında kopma tespit edildi

Halk TV'de konuşan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar, şöyle konuştu:

"Çocuk istismarlarında suya atılma yakılarak öldürme gibi şeyleri çok sık gördük umarım küçük Narin'in başına gelmemiştir. Narin'in ablasının da merdivenden düşerek ölme durumu var. Bir ailede iki kız çocuğunun arka arkaya ölmesi bize ihmal ve istismar açısından sinyal verir.

Önceki ölümünde soruşturmasını açılması gerkeir. Birkaç yıl araya, ikinci çocuk derede bulunuyorsa bize sinyal vermektedir. Önceki soruşturmanın ablasına ait soruşturmanın açılması çok faydalı oalcaktır

Ölmesi istismar açısından risk taşır ve sinyal verir ablasına ait soruşturma yeniden açılmalı."