Kabine bugün toplanıyor! Teğmenlerin kılıçlı yemini masada

Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe’de toplanacak. Gündemde teğmenlerin kılıçlı yemini ve sonrasında başlayan tartışma ve incelemenin öncelikli başlıklardan olması bekleniyor. Öte yandan enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele adımları da hükümetin müzakere edeceği başlıklar arasında yer alıyor. Türkiye’nin Gazze diplomasisine de Kabinede bir parantez açılacak.

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Kabine toplantısında gündemde teğmenlerin kılıçlı yemininin öncelikli başlık olması bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatınca yürütülen incelemelerin toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayda sorumluluğu bulunanların temizleneceği mesajını vermişti. Hükümet nezdinde nasıl bir adım atılacağı Kabinede ele alınacak.

Beştepe'deki toplantıda öne çıkan başlık ekonomi olacak. 5 Eylül'de açıklanan Orta Vadeli Program kapsamında ekonomideki 3 yıllık hedefler değerlendirilecek. Enflasyonun tek haneye düşürülmesi için yol haritası görüşülecek. Ayrıca, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konuları da gündemde olacak.

Dış politikada, Gazze başta olmak üzere orta doğudaki gelişmeler ele alınacak. İsrail'in 11 aydır devam eden katliamının durdurulması için ateşkes görüşmelerinde gelinen son durum değerlendirilecek. Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunda devam eden çalışmalar gözden geçirilecek.

Kabine Toplantısı'nda terörle mücadeleye de mercek tutulacak. Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden operasyonlardaki son durum görüşülecek. Türk silahlı Kuvvetleri'nin yanısıra, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonları ele alınacak.