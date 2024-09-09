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Özel, Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesine taziyelerini iletti

Özel, Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesine taziyelerini iletti

CHP Lideri Özel, Filistin'e destek için Batı Şeria'da hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti.

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Batı Şeria'da yaşanan trajik olayda, Türk ve ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesi sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ayşenur Ezgi Eygi’nin babası Suat Eygi ve annesi Rabia Birden Eygi ile telefonda görüştü.

Özel, Ayşenur Ezgi Eygi’nin pek çok devletin gösteremediği cesareti göstererek haklı davalarında Filistin halkının yanında durduğunu belirterek, Eygi ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

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