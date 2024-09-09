CHP'de yasak aşk iddiası! Gamze Taşcıer belediye binasını bastı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer'in Çanakkale Belediyesi'nde çalışan kocası ile belediye başkanının özel kalem müdürü arasındaki yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı. Belediyeyi bastığı öne sürülen Taşcıer, kocasını ve asistan S.S.'yi kovdurdu.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek'in danışmanlığını yapan eşi Ali Mert Taşcıer'in, başkanın özel kalem müdürü SS ile aşk mesajlarını yakaladığı iddiası ortalığı karıştırdı.

Muharrem Erkek milletvekilliği döneminden bu yana danışmanlığını yürüten CHP Genel Başkan Yardımcı Gamze Taşcıer'in eşi Ali Mert Taşcıer'i göreve gelir gelmez belediyeye danışman olarak atadı.

Sabah gazetesinin haberine göre, göreve hızlı başlayan Taşcıer ile uzun yıllardır belediyede belediye başkanının özel kalem müdürü olarak görev yapan evli S.S. isimli kadın arasında yakınlaşma oldu.

Belediye binasını bastı iddiası

İddiaya göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, çocuklarıyla hasret gidermek için Ankara'ya giden eşi Ali Mert Taşcıer'in mesajlarını yakaladı.

Mesajlarda eşinin kendisini aldattığını gören Genel Başkan yardımcısı Taşcıer, ilk uçakla Çanakkale'ye geldi ve belediyeyi bastı. Taşcıer, Erkek'e özel kalem müdününün ve eşinin derhal görevden alınması talimatını verdi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Ali Mert Taşcıer ve S.S. görevden alındı. S.S. isimli kadının tazminatsız işten çıkarıldığı öne sürüldü.

Ali Mert Taşcıer ise, "Ankara'daki işlerimin yoğunluğu nedeniyle görevimden istifa ettim" dedi. Taşcıer, hakkında çıkan iddiaların asılsız olduğunu ileri sürdü.