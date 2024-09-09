Narin cinayetinde ilk itiraf geldi! Cesedi çuval içinde dereye götürdüm

Dün Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Narin Güran cinayetinde ilk itiraf geldi. Gözaltına alınan şahıslardan birinin Narin'in çuval içerisindeki cesedini amcadan aldığını ve dere yatağına götürdüğünü itiraf etti. İşte detaylar...

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Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra kahreden haber geldi. Küçük kızın cansız bedeni, dün köyün yakınında bir dere yatağında çuval içinde bulundu. Olayın ardından Narin'in annesi, babası ve kardeşinin de aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, otopsi işleminin tamamlandığını ve alınan örneklerin incelenmesinin ardından kesin ölüm nedenine dair bir rapor hazırlanacağını belirtti. Öte yandan Narin Güran cinayetiyle ilgili kan donduran bir itiraf geldi.

Cesedi çuval içinde amca bana verdi

Sabah gazetesinden yer alan habere göre; gözaltına alınanlardan birinin Narin'in muhtar olan amcasının cesedi çuval içerisinde kendisine verdiğini söyledi.

Gözaltındaki şahıs, "Muhtar (amca) cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dediği öğrenildi.