13 yıl sonra bir ilk! Hakan Fidan katılacak!

Türkiye'nin başarılı dış siyaset adımları devam ediyor. Hakan Fidan, 13 yıl aradan sonra Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılacak. Fidan'ın, davet üzerine toplantının açılış oturumunda, Türkiye-Arap Birliği ilişkilerinin yanı sıra başta Gazze olmak üzere bölgesel meselelere değinen bir hitapta bulunacağı belirtildi.

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Türkiye, 13 yıl aradan sonra Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın davet üzerine toplantının açılış oturumunda, Türkiye-Arap Birliği ilişkilerinin yanı sıra başta Gazze olmak üzere bölgesel meselelere değinen bir hitapta bulunacağı belirtildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye, Arap Birliği 162.Olağan Dışişleri Bakanları Konseyinin (DBK) yarın Kahire'de yapılacak toplantısına davet edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın davet üzerine toplantının açılış oturumunda, Türkiye-Arap Birliği ilişkilerinin yanı sıra başta Gazze olmak üzere bölgesel meselelere değinen bir hitapta bulunacağı belirtildi. Kaynaklar, Türkiye'nin Arap Birliği ile ilişkilerinin 2003'ten itibaren gelişmeye başladığını vurgularken 2004'de "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Arap Ligi Genel Sekreterliği Arasında Mutabakat Muhtırası" imzalandığını hatırlattı.

Arap Birliği ile ilişkilerin çerçevesinin 2007'de "Türk-Arap İşbirliği Forumu (TAF) Çerçeve Anlaşması"yla saptandığını belirten kaynaklar, 2010'da Ankara'da Arap Birliği Temsilciliği, Büyükelçi düzeyinde bir diplomatın başkanlığında faaliyete geçtiğini ve Arap Birliği ile koordinasyonun Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği'nin görev alanında olduğunu bildirdi.



Arap Birliği ile gelişen temas ve ilişkiler kapsamında Bakan Fidan, 13-14 Ekim 2023'de Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyarette Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile görüştü.

Dönemin Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız ile Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Hossam Zaki başkanlıklarında 28 Şubat 2024'de Ankara'da siyasi istişareler gerçekleştirilirken Zaki, Antalya Diplomasi Forumu'na da katıldı.

Girişimlerin bir sonucu olarak, 16 Mayıs 2024'de Bahreyn'de düzenlenen 33. Arap Birliği Zirvesi'nde "Türkiye'nin Arap Devletlerinin İçişlerine Müdahalesi Hakkında Arap Bakanlar Komitesi" lağvedildi ve "Türkiye'nin Arap Ülkelerinin İçişlerine Müdahaleleri" kararı gündeme getirilmedi, aynı zamanda, zirve bildirisinde Türkiye aleyhinde bir hususa yer verilmedi.

Fidan, 4-5 Ağustos 2024'te gerçekleştirdiği Mısır ziyareti sırasında 4 Ağustos'ta Ebu Gayt ile yeniden bir araya geldi ayrıca 7 Ağustos'ta Ankara'da mukim Arap Birliği üyesi ülkelerin Büyükelçilerine bir çalışma yemeği verdi.

Dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, dönemin Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa'nın daveti üzerine DBK'nin 3–4 Mart 2007'de Kahire'deki toplantısına katılarak açılış oturumunda konuşma yapmıştı.

Yine dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 3 Mart 2010'da Kahire'de 133. Olağan DBK toplantısına katılarak Konseye hitaben konuşmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Başbakanlığı döneminde 13 Eylül 2011'deki toplantının açılış oturumunda hitapta bulunmuştu.

Söz konusu konsey toplantıları mart ve eylülde olmak üzere düzenli olarak yılda iki kez Kahire'de yapılıyor.