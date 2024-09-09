İstanbul'un sembol yapılarından Sapphire AVM kapandı

İstanbul'un sembol yapılarından biri olan Sapphire AVM, yeni bir döneme adım atıyor. Uzun süredir devam eden tartışmaların ardından, AVM kısmı tamamen kapatılarak ofis alanına dönüştürülme kararı alındı. Levent bölgesindeki AVM yoğunluğu ve Sapphire'deki ziyaretçi sayısındaki düşüş, bu kararı almada etkili oldu. Kiler Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Kiler, bölgede ofis ihtiyacının daha fazla olduğunu ve Sapphire'in bu ihtiyacı karşılayabileceğini belirtti.

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İstanbul'un sembol yapılarından biri olan, Avrupa'nın en yüksek binası Sapphire AVM, beklenen sonla karşılaştı. Borç sorunları nedeniyle 2019'da Halkbank'a satılan ve 2 yıl sonra tekrar Kiler Holding'e geçen AVM, kapılarını ziyaretçilere kapattı.

Uzun süredir ofis olması ile ilgili hazırlıkların sürdüğü Sapphire’de yıl başından bu yana devam eden tadilat ve tamirat işlemlerinin tamamlandığını söyleyen Kiler Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Kiler, bir ay içinde ofis kiralamalarına başlanacağı bilgisini verdi.

Sapphire AVM, borçları karşılığında 2019 yılında 100 milyon dolara Halkbank’a satılmış, 2021’de ise 48 milyon dolara yine Kiler Holding tarafından geri alınmıştı. Ekonomim'den Yener Karadeniz'in haberine göre, bu durumda nedeni ile Sapphire AVM tartışmaların odağında yer almıştı. Geçtiğimiz yıldan bu yana da AVM’yi ofise dönüştürmek isteyen Kiler Holding, kiracı markalar ile görüşerek yollarını ayırmıştı. Yıl sonunda kalan tek marka olan Tiffany de ocak ayı itibari ile Sapphire’deki mağazasını kapatmıştı.

Ümit Kiler, bu kararı almalarındaki nedenleri şöyle açıkladı: “Sapphire’in de bulunduğu Levent bölgesinde önemli oranda AVM yoğunluğu var. Sapphire’in AVM kısmında ziyaretçi sayısı da önemli oranda düşmüştü çok iş yapmıyordu. Daha verimli hale getirme noktasında ise ofis fikri ön plana çıktı. Kiracılarımız ile bir bir görüşerek anlaşmalı bir şekilde yollarımızı ayırdık. Son kalan marka da ocak ayı itibari ile AVM’deki mağazasını kapattı ve biz de çalışmalara başladık.

3-4 ay süren çalışmada son aşamaya geldik. Bir ay içinde pazarlama ekibimiz kiralama işlemlerine başlayacak. O hatta AVM’den çok ofise ihtiyaç var” dedi. Levent Büyükdere hattı AVM kadar ofis yoğunluğu ile de göze çarpan lokasyonlardan biri. Bölgede Türkiye’nin en büyük bankalarının da genel merkezleri bulunuyor. Bunlardan Yapı Kredi Bankası’nın da risk raporu kapsamında yıkılmasının gündemde olduğunu anlatan Kiler, ofislerde doluluk oranlarının çok yüksek seviyede olduğunu hatta bölgedeki villaların bile ofise dönüştürüldüğünü dile getirerek ofis arzına önemli oranda cevap vereceklerini dile getirdi.