Kıdem tazminatı kaldırılıyor mu? Kritik 60 yaş detayı

Meclis’in açılmasıyla yeni emeklilik sistemine ilişkin düzenlemelerin gündeme gelmesi bekleniyor. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ne geçilmesi halinde katılımcılar emekli maaşlarının dışında farklı bir ödeme alma hakkına sahip olacak. Düzenlemeye dair detaylar merak edilirken kıdem tazminatı için yeni tartışmalar başladı. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde kıdem tazminatı ödenmeyecek mi? Sistem nasıl işleyecek? İşte detaylar…

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Milyonlarca çalışan emeklilik sisteminde yapılacak yenilikleri bekliyor. Emeklilik yaşı ve prim günleriyle ilgili yeni düzenlemeler yakından takip edilirken en çok dikkat çeken düzenleme ise Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi oldu. Sistem kıdem tazminatı detayı yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

Yeni sistem geliyor

Kulislerde emeklilik sisteminin yenileneceği ve TES’in yeni dönemde ön plana çıkacağı konuşuluyor. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nde çalışanın maaşında belli oranda bir kesinti yapılacak.

Bu oran işveren ve devlet katkısın da eklenecek. Çalışan emekli olduğunda emekli maaşı dışında biriken bu para da hesabına yatacak. Böylelikle emekli maaşında kayıplar telafi edilecek.

Kıdem tazminatı ne zaman alınacak?

Sabah’ya yer alan habere göre, TES’in hayata geçmesi halinde kıdem tazminatı işten ayrılma durumunda alınamayacak. Çalışanlar kıdem tazminatlarını TES sistemi içinde emeklilik döneminde alabilecekler.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ne dahil olanlar 60 yaşına kadar işten ayrılma durumunda bir defaya mahsus olmak üzere kıdem tazminatının belli bir oranını alabilecekler.

Çalışan kıdem tazminatının geri kalan kısmını ise 60 yaşına geldiğinde ve emeklilik şartlarını yerine getirdiğinde alabilecek.

Bazı uzmanlar ise otomatik katılım sisteminde çalışanların işverenler tarafından mecburi sisteme dahil edildiğini ancak istedikleri zaman çıkabileceklerini belirtiyor.

Ancak TES’te kişi istediği zaman sistemden çıkamayacak. Ayrıca, bazı uzmanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin kıdem tazminatı ile ilgisi olmadığını herhangi bir şekilde etkilemeyeceğini de ifade ediyor.