Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Teğmenler kılıcı kime çekerler biliyor musun?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezuniyet töreninde ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' sloganı atan genç teğmenlere sarf ettiği sözlere ilişkin ''Teğmenler kılıcı kime çekerler biliyor musun?, dosta güven düşmana kaygı versin diye çeker'' ifadelerini kullandı.

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Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından teğmenlerin kılıç kaldırıp "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atıp yemin metni okumalarıyla ilgili tartışmalar devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özel, CHP'nin 101'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Devlet Mezarlığı'nda Bülent Ecevit ve Deniz Baykal'ın mezarlarına gerçekleştirdiği ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel, Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atarak yemin etmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Oradaki kendini bilmezler temizlenecek" sözlerine ilişkin, "Sayın Erdoğan 8 gün sustu, 8 gün sonra manidar ama manası hiç hoş olmayan bir konuşma yaptı. Bu konuşmayı imam hatiplilerin bir derneğinde yapmış olmasını toplumsal kutuplaşmaya ve Türkiye'nin aşmakta olduğu bir süreci geri çağırmaktan medet umduğu için son derece rahatsız edici buluyorum" ifadelerini kullandı.

Özel, "Teğmenler kılıcı kime çekerler biliyor musun? dosta güven düşmana kaygı versin diye çeker. O kılıçtan kim ürker, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ordusuna düşman olanlar, o kılıçtan Atatürk düşmanları ürker" dedi.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde teğmenlerin korsan kılıçlı yeminine ilişkin ilk değerlendirmesinde "Geçenlerde malum, mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Şimdi bunlarla ilgili olarak da gerekli bütün şu anda araştırmalar, hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez bunlar da evelallah temizlenecek. Biz buralara durup dururken gelmedik. Bu 30 kişi olabilir, 50 kişi olabilir. Kim olursa olsun, bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil. Bunları temizleyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.