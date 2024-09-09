BIST 9.804
DOLAR 34,05
EURO 37,63
ALTIN 2.740,49
HABER /  GÜNCEL

Motorinde dev indirim: Çarşamba itibarıyla geçerli olacak

Motorinde dev indirim: Çarşamba itibarıyla geçerli olacak

Ekonomist İris Cibre'ye göre, motorin fiyatlarında 1 TL civarında bir indirim bekleniyor. Cibre, paylaşımında indirimin çarşamba günü itibarıyla geçerli olacağını ifade etti.

Abone ol

Son dönemde akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, hem tüketicileri hem de sektör temsilcilerini yakından ilgilendiriyor. Bu dalgalanmalara ilişkin önemli bir gelişme, finans uzmanı İris Cibre tarafından duyuruldu.

Cibre, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, motorin fiyatlarında 1 TL civarında bir indirimin çarşamba gününden itibaren geçerli olabileceğini belirtti.

Motorin fiyatlarındaki olası indirim haberi ile birlikte, Türkiye’nin üç büyük şehrindeki güncel akaryakıt fiyatları da merak konusu oldu. İşte 9 Eylül 2024 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de geçerli olan benzin, motorin ve LPG fiyatları:

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI:

Benzin fiyatı: 41.52 TL
Motorin litre fiyatı: 43.23 TL
LPG litre fiyatı: 25.13 TL

ANADOLU YAKASI:

Benzin fiyatı: 41.40 TL
Motorin litre fiyatı: 43.16 TL
LPG litre fiyatı: 24.59 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 41.85 TL
Motorin litre fiyatı: 43.64 TL
LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 42.30 TL
Motorin litre fiyatı: 44.16 TL
LPG litre fiyatı: 24.89 TL

ÖNCEKİ HABERLER
Citroen'den eylül kampanyası 120 bin lira 12 ay yüzde 0 faizli kredi avantajı
Citroen'den eylül kampanyası 120 bin lira 12 ay yüzde 0 faizli kredi avantajı
Devlet Bahçeli'den Narin ve şehit askerler hakkında açıklamalar!
Devlet Bahçeli'den Narin ve şehit askerler hakkında açıklamalar!
MSB: Toplam 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi!
MSB: Toplam 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi!
İsrail Maliye Bakanı Smotrich ömrü boyunca yapacağı görevi açıkladı
İsrail Maliye Bakanı Smotrich ömrü boyunca yapacağı görevi açıkladı
Küçük Narin'in ön otopsi raporu ortaya çıktı! İşte dikkat çeken detaylar
Küçük Narin'in ön otopsi raporu ortaya çıktı! İşte dikkat çeken detaylar
Erbakan'dan 'Narin' açıklaması: İdamı gündeme getirmeliyiz
Erbakan'dan 'Narin' açıklaması: İdamı gündeme getirmeliyiz
Bilal Erdoğan'dan Türk dünyasına çağrı
Bilal Erdoğan'dan Türk dünyasına çağrı
Kıdem tazminatı kaldırılıyor mu? Kritik 60 yaş detayı
Kıdem tazminatı kaldırılıyor mu? Kritik 60 yaş detayı
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Teğmenler kılıcı kime çekerler biliyor musun?
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Teğmenler kılıcı kime çekerler biliyor musun?
O ilçede denize girişler yasaklandı!
O ilçede denize girişler yasaklandı!
13 yıl sonra bir ilk! Hakan Fidan katılacak!
13 yıl sonra bir ilk! Hakan Fidan katılacak!
İstanbul'un sembol yapılarından Sapphire AVM kapandı
İstanbul'un sembol yapılarından Sapphire AVM kapandı