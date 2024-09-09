Motorinde dev indirim: Çarşamba itibarıyla geçerli olacak

Ekonomist İris Cibre'ye göre, motorin fiyatlarında 1 TL civarında bir indirim bekleniyor. Cibre, paylaşımında indirimin çarşamba günü itibarıyla geçerli olacağını ifade etti.

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Son dönemde akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, hem tüketicileri hem de sektör temsilcilerini yakından ilgilendiriyor. Bu dalgalanmalara ilişkin önemli bir gelişme, finans uzmanı İris Cibre tarafından duyuruldu.

Cibre, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, motorin fiyatlarında 1 TL civarında bir indirimin çarşamba gününden itibaren geçerli olabileceğini belirtti.

Motorin fiyatlarındaki olası indirim haberi ile birlikte, Türkiye’nin üç büyük şehrindeki güncel akaryakıt fiyatları da merak konusu oldu. İşte 9 Eylül 2024 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de geçerli olan benzin, motorin ve LPG fiyatları:

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI:

Benzin fiyatı: 41.52 TL

Motorin litre fiyatı: 43.23 TL

LPG litre fiyatı: 25.13 TL

ANADOLU YAKASI:

Benzin fiyatı: 41.40 TL

Motorin litre fiyatı: 43.16 TL

LPG litre fiyatı: 24.59 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 41.85 TL

Motorin litre fiyatı: 43.64 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 42.30 TL

Motorin litre fiyatı: 44.16 TL

LPG litre fiyatı: 24.89 TL