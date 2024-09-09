BIST 9.803
DOLAR 34,05
EURO 37,63
ALTIN 2.739,31
HABER /  GÜNCEL

Devlet Bahçeli'den Narin ve şehit askerler hakkında açıklamalar!

Devlet Bahçeli'den Narin ve şehit askerler hakkında açıklamalar!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinde açıklama yaptı. Bahçeli, Narin hakkında, "Yavrumuzun hayat ışığını söndüren, korkunç şekilde katleden cani veya canilerin, bu vahşi cinayete yardım ve yataklık edenlerin Türk adaleti önünde hesap vermeleri, en ağır düzeyde bedel ödemeleri muhakkak surette temin edilmelidir" dedi.

Abone ol

Devlet Bahçeli sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere  yer verdi: 

"19 günlük aradan ve yoğun aramalardan sonra, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde cansız bedenine ulaşılan sekiz yaşındaki Narin kızımız hepimizin ve herkesin yüreğini kavurmuş, maşeri vicdanda büyük bir üzüntüye neden olmuştur.

Yavrumuzun hayat ışığını söndüren, korkunç şekilde katleden cani veya canilerin, bu vahşi cinayete yardım ve yataklık edenlerin Türk adaleti önünde hesap vermeleri, en ağır düzeyde bedel ödemeleri muhakkak surette temin edilmelidir.

Başta Narin yavrumuz olmak üzere, dün Tunceli Ovacık’ta bir askeri aracın devrilmesi sonucunda şehit düşen kahramanlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum.

Tedavisi devam eden kahramanımıza şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun, mekânları cennet olsun."

ÖNCEKİ HABERLER
MSB: Toplam 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi!
MSB: Toplam 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi!
İsrail Maliye Bakanı Smotrich ömrü boyunca yapacağı görevi açıkladı
İsrail Maliye Bakanı Smotrich ömrü boyunca yapacağı görevi açıkladı
Küçük Narin'in ön otopsi raporu ortaya çıktı! İşte dikkat çeken detaylar
Küçük Narin'in ön otopsi raporu ortaya çıktı! İşte dikkat çeken detaylar
Erbakan'dan 'Narin' açıklaması: İdamı gündeme getirmeliyiz
Erbakan'dan 'Narin' açıklaması: İdamı gündeme getirmeliyiz
Bilal Erdoğan'dan Türk dünyasına çağrı
Bilal Erdoğan'dan Türk dünyasına çağrı
Kıdem tazminatı kaldırılıyor mu? Kritik 60 yaş detayı
Kıdem tazminatı kaldırılıyor mu? Kritik 60 yaş detayı
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Teğmenler kılıcı kime çekerler biliyor musun?
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Teğmenler kılıcı kime çekerler biliyor musun?
O ilçede denize girişler yasaklandı!
O ilçede denize girişler yasaklandı!
13 yıl sonra bir ilk! Hakan Fidan katılacak!
13 yıl sonra bir ilk! Hakan Fidan katılacak!
İstanbul'un sembol yapılarından Sapphire AVM kapandı
İstanbul'un sembol yapılarından Sapphire AVM kapandı
'Bahar' dizisinin yeni sezon çekimleri başladı
'Bahar' dizisinin yeni sezon çekimleri başladı
D-Smart'ta farklı kategorilerdeki onlarca içerik izleyicileri bekliyor
D-Smart'ta farklı kategorilerdeki onlarca içerik izleyicileri bekliyor