Çorum'un Mecitözü ilçesinde feci kaza: 1 ölü 7 yaralı

Çorum'un Mecitözü ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.Abone ol
İbrahim T. idaresindeki 19 AEK 622 plakalı cip, Çorum-Amasya kara yolu, Köseeyüp köyü yakınlarında Salih T'nin kullandığı FY-297-FE plakalı ciple çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, yolculardan Huri Kara olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücüler ile araçlarda bulunan Nihat K, Badeser T, Hatice V, Ayhan T. ve Satı D. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.
Kara'nın cenazesi incelemenin ardından otopsi için hastane morguna götürüldü.