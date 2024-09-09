BIST 9.748
DOLAR 34,05
EURO 37,62
ALTIN 2.732,60
HABER /  GÜNCEL

Çorum'un Mecitözü ilçesinde feci kaza: 1 ölü 7 yaralı

Çorum'un Mecitözü ilçesinde feci kaza: 1 ölü 7 yaralı

Çorum'un Mecitözü ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Abone ol

İbrahim T. idaresindeki 19 AEK 622 plakalı cip, Çorum-Amasya kara yolu, Köseeyüp köyü yakınlarında Salih T'nin kullandığı FY-297-FE plakalı ciple çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, yolculardan Huri Kara olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücüler ile araçlarda bulunan Nihat K, Badeser T, Hatice V, Ayhan T. ve Satı D. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Kara'nın cenazesi incelemenin ardından otopsi için hastane morguna götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail'de 500 bin kişiden Netanyahu'ya ateşkes çağrısı
İsrail'de 500 bin kişiden Netanyahu'ya ateşkes çağrısı
Dilan Polat ve Engin Polat'a bir milyar liralık vergi cezası kesildi iddiası
Dilan Polat ve Engin Polat'a bir milyar liralık vergi cezası kesildi iddiası
Motorinde dev indirim: Çarşamba itibarıyla geçerli olacak
Motorinde dev indirim: Çarşamba itibarıyla geçerli olacak
Citroen'den eylül kampanyası 120 bin lira 12 ay yüzde 0 faizli kredi avantajı
Citroen'den eylül kampanyası 120 bin lira 12 ay yüzde 0 faizli kredi avantajı
Devlet Bahçeli'den Narin ve şehit askerler hakkında açıklamalar!
Devlet Bahçeli'den Narin ve şehit askerler hakkında açıklamalar!
MSB: Toplam 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi!
MSB: Toplam 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi!
İsrail Maliye Bakanı Smotrich ömrü boyunca yapacağı görevi açıkladı
İsrail Maliye Bakanı Smotrich ömrü boyunca yapacağı görevi açıkladı
Küçük Narin'in ön otopsi raporu ortaya çıktı! İşte dikkat çeken detaylar
Küçük Narin'in ön otopsi raporu ortaya çıktı! İşte dikkat çeken detaylar
Erbakan'dan 'Narin' açıklaması: İdamı gündeme getirmeliyiz
Erbakan'dan 'Narin' açıklaması: İdamı gündeme getirmeliyiz
Bilal Erdoğan'dan Türk dünyasına çağrı
Bilal Erdoğan'dan Türk dünyasına çağrı
Kıdem tazminatı kaldırılıyor mu? Kritik 60 yaş detayı
Kıdem tazminatı kaldırılıyor mu? Kritik 60 yaş detayı
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Teğmenler kılıcı kime çekerler biliyor musun?
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Teğmenler kılıcı kime çekerler biliyor musun?