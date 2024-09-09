Dilan Polat ve Engin Polat'a bir milyar liralık vergi cezası kesildi iddiası

Dilan Polat ve Engin Polat'a yaklaşık bir milyar liralık vergi cezası kesildi. Hazırlanan rapora göre, Polat ailesinin üç milyar lira kazancı tespit edildi. Yaklaşık 500 milyon liralık vergi kaçırıldığı rapora yansıdı.

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Kamuoyunun yakından tanıdığı Dilan ve Engin Polat çiftinin davasında tüm tutuklu sanıklar 6 Eylül'de tahliye edildi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tutuklulukta geçirdikleri süre ve mevcut delil durumunu dikkate alarak tahliyelerine karar verdi.

Odatv'nin edindiği bilgiye göre, çifte yaklaşık bir milyar lira vergi cezası kesildi.

Hazırlanan rapora göre, Polat ailesinin üç milyar lira kazancı tespit edildi. Yaklaşık 500 milyon liralık vergi kaçırıldığı rapora yansıdı. Çifte ve diğer sanıklara bir milyar liralık vergi cezası kesildiği, haciz işlemlerinin devam edeceği bildirildi.

KİMLERE HANGİ ŞİRKETLERDEN VERGİ CEZASI KESİLDİ

- 27 Mayıs 2024 tarihli rapora göre, D Polat Estetik A.Ş. ile ilgili Engin Polat'a vergi cezası kesildi.

- 24 Haziran 2024 tarihli rapora göre, Dilan Polat Güz. Ltd. Şti. ile ilgili Dilan Polat, Engin Polat ve Ahmet Gün'e vergi cezası kesildi.

- 24 Haziran 2024 tarihli rapora göre, Dilan Polat Güzellik A.Ş. ile ilgili Dilan Polat, Engin Polat, Ahmet Gün ve Sezgin Polat'a vergi cezası kesildi.

- 27 Mayıs 2024 tarihli rapora göre, Dipomed Medikal Ltd. Şti. ile ilgili Engin Polat, Ahmet Gün ve Sezgin Polat'a vergi cezası kesildi.

- 24 Mayıs 2024 tarihli rapora göre, DP Güzellik A.Ş. ile ilgili Engin Polat, Ahmet Gün ve Sezgin Polat'a vergi cezası kesildi.

- 23 Mayıs 2024 tarihli rapora göre, İst Güzellik A.Ş. ile ilgili Tolunay Topal'a vergi cezası kesildi.

- 28 Mart 2024 tarihli rapora göre, Nez Dmr Sağlık A.Ş. ile ilgili Nez Demirhan'a vergi cezası kesildi.

- 17 Mayıs 2024 tarihli rapora göre, Rise And Shine A.Ş. ile ilgili Ahmet Gün ve Sezgin Polat'a vergi cezası kesildi.

- 3 Mart 2024 tarihli rapora göre, Sıla Doğu Güzellik Ltd. Şti. ile ilgili Sinem Sıla Doğu'ya vergi cezası kesildi.

- 20 Mart 2024 tarihli rapora göre, Sinem Sıla Doğu Güz. Ltd. Şti. ile ilgili Sinem Sıla Doğu ve Ahmet Gün'e vergi cezası kesildi.

- 22 Mart 2024 tarihli rapora göre, Tasf. Hal. Dionseps. Ltd. Şti. ile ilgili Nez Demirhan'a vergi cezası kesildi.

- 12 Temmuz 2024 tarihli rapora göre, Tuaz Kozmetik Ltd. Şti. ile ilgili Kübra Uzun'a vergi cezası kesildi.

Vergi kaçakçılığı suçu kapsamına giren bu faaliyetlerin cezası ise üç ila sekiz yıl arasında.