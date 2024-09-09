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Korkunç kaza! Bisiklet sürücüsü beton mikserin altında kaldı!

Korkunç kaza! Bisiklet sürücüsü beton mikserin altında kaldı!

Bahçelievler'de, elektrikli bisiklet sürücüsü Hakan Bıyık, bir beton mikseri ile çarpışarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası mikser sürücüsü F.T. gözaltına alındı.

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Bahçelievler’de, beton mikserinin altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kartaltepe Mahallesi İncirli Caddesi'nde F.T. idaresindeki beton mikseri ile Hakan Bıyık'ın (40) kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı.

Kaza sonucu beton mikserinin altında kalan Bıyık, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, beton mikseri şoförü F.T'yi gözaltına aldı.

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