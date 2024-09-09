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Bayraktar: Çevreye uyumlu, Türkiye'nin en kaliteli petrolünü Gabar'da üretiyoruz

Bayraktar: Çevreye uyumlu, Türkiye'nin en kaliteli petrolünü Gabar'da üretiyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Çevreye uyumlu bir şekilde, Türkiye'nin en kaliteli petrolünü Gabar'da yüksek miktarda üretmeye başladık. Günlük yaklaşık 47 bin varil petrol üretiyoruz." açıklamasında bulundu.

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Bayraktar, Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, "Yeni Türkiye" ve "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine gençlerin gayretleriyle hep birlikte yükseleceklerini söyledi.

Yenilenebilir enerjiyi devreye alırken aynı zamanda petrol ve doğal gaz gibi diğer yerli kaynakları da ekonomiye katmak gerektiğini ifade eden Bayraktar, "Çevreye uyumlu bir şekilde, Türkiye'nin en kaliteli petrolünü Gabar'da yüksek oranda üretmeye başladık. Günde yaklaşık 47 bin varil petrol üretiyoruz. Bunun yanı sıra Karadeniz'de, Sakarya Doğal Gaz Sahası'nda yaklaşık 2,6 milyon eve yetecek kadar doğal gaz üretmeye başladık." diye konuştu.

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