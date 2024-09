Amerika ve Çin film yapımcıları Beytullah Şentürk’ün peşinde

Beytullah Şentürk, annesinin ölümünden sonra metafiziğe yönelip uluslararası başarı elde etti ve hayat hikâyesini filme çekmek için Çinli ve Amerikalı yapımcılardan teklif aldı. Şentürk, büyücülere ve metafizik sahtekarlarına karşı mücadele ederken, hayatını anlattığı bir kitabı da Aralık ayında yayımlamayı planlıyor. Film projesi için çekimlere 2025 yılında başlamayı hedefliyor.

Annesinin ölümünden sonra hayatını metafizik adına her şeyi öğrenmeye adayan Beytullah Şentürk kısa sürede ününü ve yeteneklerini başta Türkiye olmak üzere İngiltere ve dünyaya tanıttı. Şimdi Çin ve Amerikalı yapımcılar Beytullah Şentürk’ün ilginç ve dikkat çeken hayat hikâyesini annesinin ölümü ve sonrasını beyaz perdeye aktarmak adına teklifte bulundular. Dramatik gerçek hikayeden oluşan bir senaryo ile kamera karşısına çıkmaya hazırlanan Beytullah Şentürk kendi hayatına dokunurken annesi ile yaşadığı özel anları ve annesinin ölümünden sonra hayatında ki değişiklikleri, Allahın bahşettiği özel yeteneklerini tüm gerçekleriyle gözler önüne sunacak.

Metafizik kullanılarak annesi öldürülen ve annesinin katiliyle yüzleşen Beytullah Şentürk'ün hayatını film yapmak için ilk adımı atan uzak doğu ülkesi Çin ve daha sonra da Amerikalı film yapımcıları bu ilginç ve dikkat çeken hikâye ile gerilim ve polisiye temasına farklı bir boyut kazandırmak istiyor. Amerikalı ve Çinli yapımcılar ünlü metafizik uzmanı Beytullah Şentürk’ün kapısını çalarak tekliflerini ilettiler. Annesi kurtarmak için metafizikle ilgilenmeye başlayan ve nu alanda alim olan Beytullah Şentürk annesinin erken vefatı, metafizik yolculuğu ve bu dramatik hayat yolculuğu sonrası gelen başarı, şöhret ve bugününü, geriye dönük annesi ve çocukluğunun anılarını başta Türkiye olmak üzere dünyaya vermek istediğini bu filmi ayrıca birkaç dile çevirerek tüm insanlığın izlemesi gerektiğine inandığını belirtti.

Hayatını şimdiden senaryo haline getirmeye başlayan ünlü Metafizik uzmanı Beytullah Şentürk yurt dışı ve ülkesinde ki yoğunluklarından dolayı senaryo tamamlandıktan sonra 2025 yılında çekimlere start vermeyi planladıklarını açıkladı. Şimdilik Çin ya da Amerikalı yapımcılar dışında nasıl hareket edeceğini düşündüğünü bu iki ülkeden birine karar vereceğini en iyi teklifi ve tabi ki samimiyetini gösteren ülke ile anlaşacağını söyledi.

Beytullah Şentürk “Büyücülere ve sahtekarlara dünyanın her yerinde savaş açtım”

Her meslekte olduğu gibi bizim alanımızda da sahtekarlar var. Dünyanın her yerinde tespit ettiğim tüm bu büyücü Ce metafizik sahtekarlarına savaş açtım. Ben yaşadıkça onları dünyanın neresinde olurlarlarsa olsunlar bulup ortaya çıkartacağım. Ayrıca tüm çıplaklığı ile Aralık ayında piyasaya çıkartmayı planladığım kitabım hayatımın metafizik yolculuğu, annem, İngiltere’de ki başarılarım bilmediğimiz her şeyi açıkladığım gibi sahtekarları da deşifre edeceğim.