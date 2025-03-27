Sinema salonlarında bu hafta 8 film vizyona girecek.

Abone ol

Dan Berk ve Robert Olsen tarafından yönetilen "Acıya Yer Yok" aksiyon ve gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Başrollerinde Jack Quaid, Amber Midthunder, Ray Nicholson, Betty Gabriel, Matt Walsh, Lou Beatty Jr, Evan Hengst, Conrad Kemp ve Jacob Batalon'un yer aldığı film, hoşlandığı kadını kurtarmak için acıyı hissetmeme durumunu kullanan bir adamın verdiği mücadeleyi anlatıyor.

"Batur Timi"

Cahit Kayaoğlu, Selçuk Kılıç, Ali Yerlikaya, Özlem Gezgin, Büşra Şensoy ve Cem Cesur'un rol aldığı "Batur Timi" haftanın yerli aksiyon film olacak.

Serkan Döner'in yönetmenliğini yaptığı film, özel seçilmiş askerlerden oluşan timin başından geçen olayları işliyor.

"Ayakçı"

Mustafa Kotan'ın yönetmenliğini üstlendiği "Ayakçı", komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

Gökhan Yıkılkan, İnan Ulaş Torun, Mustafa Üstündağ, Öznur Serçeler, Zihni Göktay, Erkan Can, Emre Kınay, Seda Sayan, Gülben Ergen ve Atsız Karaduman'ın rol aldığı film, kargoculuk yapan bir adamın kaza sonucu kendisini yasa dışı işlerin içinde bulması sonucu yaşadığı maceraları konu alıyor.

"Imagine Dragons: Live from the Hollywood Bowl"

Müzikal film "Imagine Dragons: Live from the Hollywood Bowl", Grammy ödüllü müzik grubu Imagine Dragons'un Hollywood Bowl'da LA Film Orchestra ile verdiği konserin kaydını sinema izleyicisi ile buluşturacak.

"Üç Harfliler: Fal"

Mert Uzunmehmet'in çektiği "Üç Harfliler: Fal", üniversiteyi bitirdikten sonra taşradaki aile evine dönen genç bir kızın, yatalak annesi, içine kapanık babası ve birlikte büyüdüğü kuzenleri Nida ve Esma ile karanlık sırlarla yüzleşmesini odağına alıyor.

Haftanın animasyonları

Nurullah Yenihan'ın çektiği "Tay 3: Endülüs", cesur ve meraklı bir tayın, dostlarıyla birlikte bu kez Endülüs topraklarında yaşadığı maceraları beyaz perdeye taşıyacak.

Mahmut Hasan'ın anime filmi "Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip", Şarkılı Orman'daki sakin yaşamın, Momo'nun Yumi'yi kurtarma çabası ve ardından gelişen heyecan dolu bir kovalamaca ile kesintiye uğramasını anlatıyor.

Juan Jesus Garcia Galocha ve Pedro Solis Garcia'nın yönettiği "Kovboy Çocuklar", İrlanda'dan yeni göç etmiş iki kardeş'in New York'un hareketli sokaklarında kendilerini beklenmedik bir maceranın içinde bulmalarını konu alıyor.