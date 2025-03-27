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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat cezaevinde rahatsızlandı!

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat cezaevinde rahatsızlandı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Marmara Cezaevi'nde rahatsızlandı. Gece saatlerinde fenalaşan Polat, cezaevi doktorunun muayenesinin ardından hastaneye sevk edildi.

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Ekol TV'de yer alan habere göre Mahir Polat’ın, Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde geç saatlerde rahatsızlandığı öğrenildi. Polat'ın cezaevi doktorunun muayenesinin ardından hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

Son 4 yılda 3 anjiyo

Polat’ın sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, tedavi süreciyle ilgili detayların ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

Mahir Polat'ın son 4 yılda 3 kez anjiyo olduğu ve 6 stent takıldığı öğrenildi.

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