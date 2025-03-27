BIST 9.691
DOLAR 38,01
EURO 41,14
ALTIN 3.727,11
HABER /  GÜNCEL

Sosyal medya hesaplarına yüklediği videolarla Kur'an-ı ve Peygamberi anlatıyor

Sosyal medya hesaplarına yüklediği videolarla Kur'an-ı ve Peygamberi anlatıyor

Kırşehir İl Müftüsü Mustafa Tekin, 5 yıldır sosyal medya hesaplarına yüklediği sohbet videolarıyla insanlara Kur'an-ı Kerim'i ve Hz. Muhammed'i anlatmaya çalışıyor.

Abone ol

Kovid-19 döneminde Iğdır'da, ardından Kahramanmaraş'ta görev yapan Tekin, insanların sokağa çıkamadığı, camilere gelemediği zamanlar "Evde kalmak sizden sohbet bizden" sloganıyla sosyal medya üzerinden sohbet programına başladı.

Sohbetlerinde Kur'an ve hadisler üzerinde dersler veren Tekin, sohbet videolarını montajlayarak sosyal medya hesaplarına yükleyip insanların istifade etmesini sağlıyor.

Kırşehir İl Müftüsü Mustafa Tekin, AA muhabirine, Kovid-19 döneminde Iğdır Müftüsü iken camilerin kapalı olması nedeniyle vatandaşa ulaşmak için "Evde Kalmak Sizden Sohbet Bizden Projesi"ne başladığını söyledi.

Bu sayede her gün insanlara ulaştıklarını ve ilk etapta hazırladığı 50 videoda Kur'an'ın temel esaslarını anlattığını dile getiren Tekin, sadece stüdyoda değil, tarihi ve kültürel mekanlarda da sohbetleri gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Iğdır'dan sonra projeye Kahramanmaraş'ta devam ettiğini ve kentin tarihi yerlerini arka planda kullandıklarını kaydeden Tekin, "Kahramanmaraş'ta Taş Köprü sohbeti yaptık ve yurt dışından insanlar izleyince hem sohbete katıldıklarını hem de Kahramanmaraş'a gelmiş gibi olduklarına dair geri dönüşleri oldu. 'Hocam Allah razı olsun, Taş Köprü'yü yıllardır görmüyorduk, barajları, ovaları gördük' dediler. Kırşehir'imizde farklı mekanlarda sohbetler yaptık." diye konuştu.

Tekin, çalışmalara başladıktan sonra montaj ve kurgu işlemlerinin nasıl yapılacağını tekniker ve uzmanlardan öğrendiğini, farklı illerde ve Kırşehir'de de bu alanda bilgi aldığını belirtti.

Montaj konusunda artık pratikleştiğini anlatan Tekin, "Esas gayemiz, Cenabıhakk'ın bize gönderdiği Kur'an'ı ve Allah Resulü Efendimizin sahih bilgisini insanlara hiçbir şey katmadan anlatmaktır." ifadelerini kullandı.

5 yılda 800 sohbet video paylaştı

Tekin, şunları kaydetti:

"Iğdır'da başlayarak son 5 yılda 800 video yükledik. Geçici olarak başladık ama ilgi gördü. Şu anda yurt dışından, her yerden takipçilerimiz olunca valilerimizden, hukukçularımızdan tutun hepsi takip ediyor. Ayetleri anlatmaya çalışıyoruz ama sohbetlerimizi yaparken, vatandaşlarımızdan yorumlarını, onların değerlendirmelerini istiyoruz. Tabii her kesimden memnuniyet alıyoruz, bu şekilde şehri ve ülkeyi aşıyorsunuz, bütün dünya ile bütünleşiyorsunuz."

ÖNCEKİ HABERLER
Bayramda nasıl beslenmeliyiz?
Bayramda nasıl beslenmeliyiz?
Allianz'ın müşteri sadakat programı 500 bin kullanıcıya ulaştı
Allianz'ın müşteri sadakat programı 500 bin kullanıcıya ulaştı
AK Parti'de bayramlaşma programı belli oldu
AK Parti'de bayramlaşma programı belli oldu
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat cezaevinde rahatsızlandı!
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat cezaevinde rahatsızlandı!
Amcasının kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu
Amcasının kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu
Hatay'da özel halk otobüsünün çarptığı yaya öldü
Hatay'da özel halk otobüsünün çarptığı yaya öldü
Elektriğin ardından doğalgaza da zam yolda!
Elektriğin ardından doğalgaza da zam yolda!
Sağlık Bakanlığı onaylı uygulamayla doktorlar hastalarını uzaktan tedavi edebilecek
Sağlık Bakanlığı onaylı uygulamayla doktorlar hastalarını uzaktan tedavi edebilecek
TMSF, Dilan Polat ve Engin Polat'a ait lüks araçları satışa çıkarıyor
TMSF, Dilan Polat ve Engin Polat'a ait lüks araçları satışa çıkarıyor
Bayram namazı kaçta kılınacak? İllere göre bayram namazı saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir...
Bayram namazı kaçta kılınacak? İllere göre bayram namazı saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir...
Okan Buruk'un derbi karnesi
Okan Buruk'un derbi karnesi
İmamoğlu protestolarında kaç kişi tutuklandı? Bakan Yerlikaya: Adalet sokaklarda değil mahkeme salonlarında tecelli eder
İmamoğlu protestolarında kaç kişi tutuklandı? Bakan Yerlikaya: Adalet sokaklarda değil mahkeme salonlarında tecelli eder