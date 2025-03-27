Elektriğin ardından doğalgaza da zam yolda!

Elektriğe gelmesi beklenen zammın ardından doğalgaz tarifeleri de değişiyor. BOTAŞ’ın hazırladığı taslağa göre, Nisan ayında konutlara satılan doğalgaza çift haneli oranda zam yapılması bekleniyor. Yeni tarifenin, enerji maliyetleri ve enflasyon baskısı nedeniyle 1 Nisan'da yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

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Enerji sektöründe Nisan ayı itibarıyla önemli fiyat düzenlemeleri gündeme gelirken, elektrik tarifelerinde yüzde 25’lik artışın ardından doğalgaz fiyatlarında da benzer bir artışın yolda olduğu ifade ediliyor. Enerji kulislerinden sızan bilgilere göre, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), doğalgaz tarifelerine ilişkin hazırladığı zam taslağını enerji yönetiminin onayına sundu.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan gazeteci Olcay Aydilek, Ankara’da enerji çevrelerinde ciddi bir hareketlilik yaşandığını belirtti. Aydilek, "BOTAŞ, konutlara satılan doğalgazda maliyet artışlarını gerekçe göstererek çift haneli bir zam çalışmasını yönetime sundu. 1 Nisan itibarıyla geçerli olması beklenen yeni tarifede yüksek oranlı bir fiyat artışı konuşuluyor," ifadelerini kullandı.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde elektrik tarifelerindeki artış gündeme geldiğinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, zam iddialarına ilişkin yaptığı kısa açıklamada, “Bakacağız, değerlendireceğiz,” demekle yetinmişti.

Yılın ilk çeyreğinde enflasyonist baskıların artması, enerji girdilerindeki maliyetlerin yükselmesi ve küresel enerji piyasalarındaki belirsizliklerin, doğalgaz fiyatlarında artış beklentisini güçlendirdiği değerlendiriliyor.