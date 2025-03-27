BIST 9.691
DOLAR 38,01
EURO 41,14
ALTIN 3.727,11
HABER /  GÜNCEL

Elektriğin ardından doğalgaza da zam yolda!

Elektriğin ardından doğalgaza da zam yolda!

Elektriğe gelmesi beklenen zammın ardından doğalgaz tarifeleri de değişiyor. BOTAŞ’ın hazırladığı taslağa göre, Nisan ayında konutlara satılan doğalgaza çift haneli oranda zam yapılması bekleniyor. Yeni tarifenin, enerji maliyetleri ve enflasyon baskısı nedeniyle 1 Nisan'da yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Abone ol

Enerji sektöründe Nisan ayı itibarıyla önemli fiyat düzenlemeleri gündeme gelirken, elektrik tarifelerinde yüzde 25’lik artışın ardından doğalgaz fiyatlarında da benzer bir artışın yolda olduğu ifade ediliyor. Enerji kulislerinden sızan bilgilere göre, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), doğalgaz tarifelerine ilişkin hazırladığı zam taslağını enerji yönetiminin onayına sundu.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan gazeteci Olcay Aydilek, Ankara’da enerji çevrelerinde ciddi bir hareketlilik yaşandığını belirtti. Aydilek, "BOTAŞ, konutlara satılan doğalgazda maliyet artışlarını gerekçe göstererek çift haneli bir zam çalışmasını yönetime sundu. 1 Nisan itibarıyla geçerli olması beklenen yeni tarifede yüksek oranlı bir fiyat artışı konuşuluyor," ifadelerini kullandı.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde elektrik tarifelerindeki artış gündeme geldiğinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, zam iddialarına ilişkin yaptığı kısa açıklamada, “Bakacağız, değerlendireceğiz,” demekle yetinmişti.

Yılın ilk çeyreğinde enflasyonist baskıların artması, enerji girdilerindeki maliyetlerin yükselmesi ve küresel enerji piyasalarındaki belirsizliklerin, doğalgaz fiyatlarında artış beklentisini güçlendirdiği değerlendiriliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Sağlık Bakanlığı onaylı uygulamayla doktorlar hastalarını uzaktan tedavi edebilecek
Sağlık Bakanlığı onaylı uygulamayla doktorlar hastalarını uzaktan tedavi edebilecek
TMSF, Dilan Polat ve Engin Polat'a ait lüks araçları satışa çıkarıyor
TMSF, Dilan Polat ve Engin Polat'a ait lüks araçları satışa çıkarıyor
Bayram namazı kaçta kılınacak? İllere göre bayram namazı saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir...
Bayram namazı kaçta kılınacak? İllere göre bayram namazı saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir...
Okan Buruk'un derbi karnesi
Okan Buruk'un derbi karnesi
İmamoğlu protestolarında kaç kişi tutuklandı? Bakan Yerlikaya: Adalet sokaklarda değil mahkeme salonlarında tecelli eder
İmamoğlu protestolarında kaç kişi tutuklandı? Bakan Yerlikaya: Adalet sokaklarda değil mahkeme salonlarında tecelli eder
İlk arabasını alacak ailelere "Togg desteği" yolda
İlk arabasını alacak ailelere "Togg desteği" yolda
Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesaplarındaki kapak fotoğrafını değiştirdi
Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesaplarındaki kapak fotoğrafını değiştirdi
Ümit Özdağ açlık grevine başlayacak! 65 gündür cezaevinde
Ümit Özdağ açlık grevine başlayacak! 65 gündür cezaevinde
Emine Erdoğan, BM'deki "Sıfır Atık Enstelasyon Sergisi"ni ziyaret etti
Emine Erdoğan, BM'deki "Sıfır Atık Enstelasyon Sergisi"ni ziyaret etti
Rekabet Kurumu kırmızı et sektörüne yönelik ihbarlar üzerine harekete geçti
Rekabet Kurumu kırmızı et sektörüne yönelik ihbarlar üzerine harekete geçti
Türkiye Sigorta'dan 2 milyar lira temettü ve yüzde 100 sermaye artışı
Türkiye Sigorta'dan 2 milyar lira temettü ve yüzde 100 sermaye artışı
Teknosa, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne girdi
Teknosa, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne girdi