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HABER /  POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesaplarındaki kapak fotoğrafını değiştirdi

Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesaplarındaki kapak fotoğrafını değiştirdi

İBB'ye yönelik "terör" ve "yolsuzluk" soruşturmaları kapsamında "yolsuzluk" suçlamasıyla tutuklanan ve İBB başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarındaki kapak fotoğrafını değiştirdi.

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İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesaplarında CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığını içeren bir görsel ile kapak fotoğrafını değiştirdi. 

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı  ön seçiminde 15.5 milyon oy alan İmamoğlu'nun kapak fotoğrafında “15,5 milyon oyla Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu” ifadeleri yer aldı. 

İmamoğlu'nun X, Facebook ve Youtube hesaplarındaki yeni kapak fotoğrafı şöyle:

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, başlatılan "terör" ve "yolsuzluk" soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu , 19 Mart'ta gözaltına alınmıştı.

İstanbul Nöbetçi 10. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli İmamoğlu'nun "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "rüşvet almak", "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından tutuklanmasına karar vermişti.

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