Akaryakıt fiyatları güncellendi: LPG'ye de zam geldi

Brent petrol fiyatlarındaki küresel dalgalanma, akaryakıt ürünlerine zam olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak LPG fiyatlarına 55 kuruş zam geldi. Benzin ve motorine yapılan artışların ardından tüm akaryakıt kalemlerinde yeni fiyatlar yürürlüğe girdi.

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Uluslararası piyasalarda Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, yurtiçinde akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzin ve motorinden sonra bu kez otogaza (LPG) zam geldi.

Enerji sektöründen edinilen bilgilere göre, 27 Mart 2025 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere LPG’nin litre fiyatına 55 kuruşluk zam yapıldı. Böylece hafta içinde yapılan zamlarla birlikte akaryakıt ürünlerinde art arda üçüncü fiyat artışı gerçekleşmiş oldu.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (27 MART 2025)

İSTANBUL AVRUPA YAKASI:

Benzin: 46,75 TL

Motorin: 46,78 TL

LPG: 27,51 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI:

Benzin: 46,61 TL

Motorin: 46,65 TL

LPG: 26,74 TL

ANKARA:

Benzin: 47,31 TL

Motorin: 47,50 TL

LPG: 27,35 TL

İZMİR:

Benzin: 47,31 TL

Motorin: 47,50 TL

LPG: 27,35 TL

Motorin fiyatına 26 Mart Çarşamba günü itibarıyla 1 lira 30 kuruş, benzin fiyatına ise 24 Mart Salı günü 1 lira 51 kuruş zam yapılmıştı. Böylece son günlerde art arda yapılan fiyat düzenlemeleri, akaryakıt maliyetlerinin hem bireysel kullanıcıları hem de ticari taşımacılık sektörünü etkilemesini beraberinde getirdi.

Enerji piyasası uzmanları, küresel jeopolitik gelişmeler ve döviz kurlarındaki oynaklık nedeniyle akaryakıt fiyatlarında önümüzdeki dönemde de dalgalanmaların devam edebileceğini öngörüyor.