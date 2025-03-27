Avcılar'da eski eşini ve kayınvalidesini öldüren kişi intihar etti

Avcılar'da, eski eşini ve kayınvalidesini silahla vurarak öldürüp, baldızını yaralayan kişi intihar etti.

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Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kanarya Sokak'taki bir dairede, H.D. henüz bilinmeyen nedenle boşandığı eşine, kayınvalidesine ve baldızına silahla ateş etti.

Ağır yaralanan eski eş ile kayınvalide hayatını kaybederken baldız ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

H.D, polis ekiplerinin ikna girişimlerine rağmen aynı silahla intihar etti.

Olayda eşini ve kızını kaybeden Hüseyin Bakiler, "Ayrılmışlardı. Kızıma rahat vermiyor diye uzaklaştırma aldırmıştık. Çocuğun eşyalarından birini almak için gelmiş. Küçük kızım vurulmuştu, hastaneye gönderdik onu.” dedi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.