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ABD’de İsrail soykırımını eleştiren Türk öğrenciye gözaltı

ABD’de İsrail’i eleştiren yazıya imza atan Türk öğrenci Rumeysa Öztürk, vizesi aniden iptal edilerek ICE tarafından gözaltına alındı. Olay, ifade özgürlüğü tartışmalarını alevlendirdi.

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ABD'nin Massachusetts eyaletinde Tufts Üniversitesi'nde doktora yapan Türk öğrenci Rumeysa Öztürk, iftara giderken Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE) ajanları tarafından gözaltına alındı.

İsrail'in Filistin’e yönelik soykırım saldırılarını anlatan ve üniversitesine İsrail bağlantılı şirketlerden yatırımlarını çekme çağrısı yapan bir yazıya imza atan Öztürk’ün, vizesi aniden ve gerekçesiz şekilde iptal edildi.

Geçerli F-1 öğrenci vizesi bulunmasına rağmen gözaltına alınan Öztürk’ün iki gündür ICE tarafından izlendiği, gözaltı sırasında annesiyle telefonda olduğu belirtildi.

Öztürk’ün adı ayrıca İsrail karşıtı aktivistleri fişleyen Canary Mission adlı sitede de yer alıyor.

Öztürk’ün avukatı, gözaltının hukuka aykırı olduğunu belirterek federal mahkemeye başvurdu.

Mahkeme, ICE’ın Öztürk’ü 48 saat boyunca eyalet dışına çıkarmamasına ve yer değişikliği durumunda önceden bildirim yapmasına karar verdi.

Olay, ABD’de ifade özgürlüğü ve siyasi görüşler nedeniyle artan baskılara dair endişeleri yeniden gündeme getirdi.

Trump ile birlikte Filistin destekçisi öğrencilere baskı arttı
ABD’de 7 Ekim 2023’ten bu yana üniversite öğrencileri Filistin’e destek gösterileri düzenlerken, polis bu eylemlere sert müdahalelerde bulundu. Trump yönetiminin göreve gelmesiyle birlikte gösterilere katılan yabancı öğrencilerin sınır dışı edilme süreci hız kazandı.

Trump yönetimi, İsrail’e koşulsuz destek vereceğini vurgularken, Filistin’e destek gösterilerini "antisemitik eylemler" olarak tanımlıyor. Bu tutum, öğrenci protestolarına yönelik baskıyı artırırken, göçmen öğrencilerin ABD’den deport edilmesine yol açıyor.

ABD
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