Bank of America altın fiyat tahminini yükseltti

Bank of America altın fiyat tahminlerini yükseltirken, ons altının 2025'te 3063 dolar ve 2026'da 3350 dolar seviyesinde işlem görmesini beklediğini belirtti.

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Bank of America (BofA), bu yıl ve gelecek yıl için altın ortalama fiyat tahminlerini yükseltti ve ABD ticaret politikalarından kaynaklanan belirsizliğin yakın vadede fiyatlara destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

BofA, bugün yayınladığı notta, ons altının 2025'te 3063 dolar ve 2026'da 3350 dolar seviyesinde işlem görmesini beklediğini belirtti. Önceki tahmin 2025 için 2750 dolar ve 2026 için 2625 dolardı.

Spot altın saat 16.54 itibarıyla 3024 dolar civarında işlem görüyor ve yıl başından bu yana yüzde 15'ten fazla değer kazandı. Bu yılki rekor ralli, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikalarının tetiklediği ekonomik ve jeopolitik endişeler tarafından yönlendirildi.

Banka notta, yatırım talebinin yüzde 10 artması durumunda spot altın fiyatlarının önümüzdeki iki yıl içinde 3500 dolara tırmanabileceğini yineledi.

"MERKEZ BANKALARI ALTIN REZERVLERİNİ YÜZDE 30'A ÇIKARABİLİR"

BofA, merkez bankalarının şu anda rezervlerinin yaklaşık yüzde 10'unu altında tuttuğunu ve bu rakamı yüzde 30'un üzerine çıkarabileceğini ve bunun önemli bir destekleyici faktör olabileceğini belirtti.

Ancak BofA, ABD mali konsolidasyonunun, azalan jeopolitik gerginliklerin ve 2 Nisan'da daha hedefli tarifeler de dahil olmak üzere işbirlikçi hükümetler arası ilişkilere dönüşün külçe altının yükselişi için temel riskler olduğunu ekledi.