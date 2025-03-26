BIST 9.650
DOLAR 38,01
EURO 41,02
ALTIN 3.684,62
HABER /  EKONOMİ

Bank of America altın fiyat tahminini yükseltti

Bank of America altın fiyat tahminini yükseltti

Bank of America altın fiyat tahminlerini yükseltirken, ons altının 2025'te 3063 dolar ve 2026'da 3350 dolar seviyesinde işlem görmesini beklediğini belirtti.

Abone ol

Bank of America (BofA), bu yıl ve gelecek yıl için altın ortalama fiyat tahminlerini yükseltti ve ABD ticaret politikalarından kaynaklanan belirsizliğin yakın vadede fiyatlara destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

BofA, bugün yayınladığı notta, ons altının 2025'te 3063 dolar ve 2026'da 3350 dolar seviyesinde işlem görmesini beklediğini belirtti. Önceki tahmin 2025 için 2750 dolar ve 2026 için 2625 dolardı.

Spot altın saat 16.54 itibarıyla 3024 dolar civarında işlem görüyor ve yıl başından bu yana yüzde 15'ten fazla değer kazandı. Bu yılki rekor ralli, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikalarının tetiklediği ekonomik ve jeopolitik endişeler tarafından yönlendirildi.

Banka notta, yatırım talebinin yüzde 10 artması durumunda spot altın fiyatlarının önümüzdeki iki yıl içinde 3500 dolara tırmanabileceğini yineledi.

"MERKEZ BANKALARI ALTIN REZERVLERİNİ YÜZDE 30'A ÇIKARABİLİR"

BofA, merkez bankalarının şu anda rezervlerinin yaklaşık yüzde 10'unu altında tuttuğunu ve bu rakamı yüzde 30'un üzerine çıkarabileceğini ve bunun önemli bir destekleyici faktör olabileceğini belirtti.

Ancak BofA, ABD mali konsolidasyonunun, azalan jeopolitik gerginliklerin ve 2 Nisan'da daha hedefli tarifeler de dahil olmak üzere işbirlikçi hükümetler arası ilişkilere dönüşün külçe altının yükselişi için temel riskler olduğunu ekledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray derbisi öncesi kriz! Beşiktaş'tan TFF'ye istifa çağrısı
Galatasaray derbisi öncesi kriz! Beşiktaş'tan TFF'ye istifa çağrısı
Hüseyin Yücel'den çağrı! 'Sahaya çıkma Beşiktaş'
Hüseyin Yücel'den çağrı! 'Sahaya çıkma Beşiktaş'
Merkez Bankası: Gereken tüm adımları attık
Merkez Bankası: Gereken tüm adımları attık
MÜSİAD'dan muhalefetin boykot çağrısına ilişkin açıklama
MÜSİAD'dan muhalefetin boykot çağrısına ilişkin açıklama
Devlet Bahçeli’den Saraçhane tepkisi: Türkiye'yi can pahasına savunacağız
Devlet Bahçeli’den Saraçhane tepkisi: Türkiye'yi can pahasına savunacağız
İBB Başkan Vekilliğine Meclis Üyesi Nuri Aslan seçildi
İBB Başkan Vekilliğine Meclis Üyesi Nuri Aslan seçildi
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
ABD'li dev enerji şirketi Chevron rotayı Girit'in güneyine çevirdi
ABD'li dev enerji şirketi Chevron rotayı Girit'in güneyine çevirdi
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi yangın nedeniyle tahliye edildi
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi yangın nedeniyle tahliye edildi
THY'nin zamanında kalkış oranı yüzde 84,7 oldu
THY'nin zamanında kalkış oranı yüzde 84,7 oldu
Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK zanlısı tutuklandı
Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK zanlısı tutuklandı
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Gazze açıklaması
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Gazze açıklaması