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Hüseyin Yücel'den çağrı! 'Sahaya çıkma Beşiktaş'

Hüseyin Yücel'den çağrı! 'Sahaya çıkma Beşiktaş'

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol oldu. Beşiktaş'ın eski başkanlarından Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı ekibi sahaya çıkmamaya davet etti.

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Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi için yaptığı yabancı orta hakem talebi TFF'de karşılık bulmadı. MHK, Beşiktaş-Galatasaray derbisini Yasin Kol'un yöneteceğini açıkladı. Kararın ardından Beşiktaş'ın eski başkanı Hüseyin Yücel'den çarpıcı bir öneri geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hüseyin Yücel, Beşiktaş'a derbiye çıkmamasını önerdi.

"TÜRK FUTBOL TARİHİNE KARA ÇALMAKTADIR!"

Hüseyin Yücel yaptığı paylaşımda, "122 yıllık tarihi şerefli şampiyonluklarla dolu olan Beşiktaşımız, haksız yaklaşımlarınıza, yanlı kararlarınıza malzeme olmaz. Yabancı hakem kararınız, Türk futbol tarihine kara çalmaktadır.

OYUN BAŞLADIKTAN SONRA KURAL DEĞİŞTİRİLMEZ

Rekabeti eşit şartlarda yürütemeyenlerin sızlanmaları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun derdi olamaz. Federasyon tüm kulüplere eşit mesafede durmakla yükümlüdür. Oyun başladıktan sonra kural değiştirilmez.

"SAHAYA ÇIKMA BEŞİKTAŞ"

Biz Beşiktaş'ız...Gerektiğinde hakemi de yeneriz! Ancak bugün tarafsızlıklarını kaybedenler, yarın yönetecekleri bir lig bulamazlar. Eşitlik sağlanamayacaksa, oynamaya da gerek yok. Sahaya çıkma Beşiktaş."

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