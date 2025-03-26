Özgür Özel İmamoğlu'nun tutuklanmasına ses çıkarmayan İngiltere'yi BBC'ye şikayet etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, BBC'ye verdiği röportajda İBB'ye yönelik "terör" ve "yolsuzluk" soruşturmaları kapsamında Ekrem İmamoğlu dahil çok sayıda kişinin tutuklanmasına sessiz kaldığı gerekçesiyle İngiltere'ye tepki gösterdi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'ye yönelik "terör" ve "yolsuzluk" soruşturmalarına karşı kendilerine dış desteğin verilmediği için İngiliz BBC'ye dert yandı.

BBC Türkçe'nin sosyal medya hesabından paylaştığı videoya göre İngiltere Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ı eleştiren Özgür Özel, "Bu nasıl dostluk?" diye sordu.

Avrupa'nın pek çok ülkesinden tepki geldiğini ancak İngiliz İşçi Partisi'nin sessiz kaldığını hatırlatan Özgür Özel, "Nasıl bir gerekçesi, sebebi var bunun? Bütün Avrupa tepki gösteriyor ama İngiliz İşçi Partisi ve Starmer'ın bu konuda hiçbir şey söylememesini anlayamıyorum" dedi.

"Demokrasinin beşiği İngiltere buna nasıl tepki göstermez gerçekten çok kırgınız"

Sessizlik nedeniyle kırgın olduklarını ifade eden Özgür Özel, şöyle konuştu:

"İBB Başkanını alıp hapse koyuyorlar ve birlikte ses çıkarmıyoruz. Bu nasıl dostluk, kardeşlik, demokrasiyi savunmak? Bizim kardeş partimiz İşçi Partisi ve demokrasinin beşiği İngiltere buna nasıl tepki göstermez gerçekten çok kırgınız."