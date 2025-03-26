Mansur Yavaş’tan Ekrem İmamoğlu’na ziyaret! Kılıçdaroğlu da yolda

Ekrem İmamoğlu üç gündür Marmara Cezaevi’nde... Cezaevine ziyaretçi akımı sürerken bugün Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etmeye Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş geldi.

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Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek için, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geldi. İmamoğlu'nu dün CHP lideri Özel ziyaret etmişti.

Ekol TV muhabiri Gizem Gündoğdu ziyaretin detaylarını açıkladı ve şunları kaydetti:

Mansur Yavaş'ın burada Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Resul Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık, Mahir Polat, Rıza Akpolat, Ahmet Özer, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Ümit Özdağ 'yı da ziyaret edeceği öğrenildi. Yavaş’ın görüşmelerin ardından basın açıklaması yapması bekleniyor.

Kemal Kılıçdaroğlu da geliyor

Kemal Kılıçdaroğlu’nun da Silivri’ye gelmek üzere yolda olduğu öğrenilirken, birazdan Marmara Cezaevi’nde olacağı öğrenildi.