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Elektriğe zam gelecek mi? Bakan Alparslan Bayraktar'dan açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Elektriğe zam gelecek mi? Bakan Alparslan Bayraktar'dan açıklama

Elektriğe yüzde 25 zam geleceği iddia edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, zam iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun, "Elektriğe zam olacak mı?" sorusu üzerine Bayraktar, "Bakacağız, değerlendireceğiz." cevabını verdi.

Bakan Bayraktar, bununla ilgili değerlendirmenin yakın zamanda yapılacağını belirtti.

Zammın sanayi tipi işletmeler ve konut kullanıcılarını doğrudan etkileyeceği iddia ediliyordu.

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