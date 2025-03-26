Doğa Koleji ve İstanbul Bilgi Üniversitesinden 'Yeni Nesil Öğretmenlik Zirvesi'

Doğa Koleji ile İstanbul Bilgi Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Yeni Nesil Öğretmenlik Zirvesi 2025, İzmir ve Ankara'dan sonra İstanbul'da gerçekleştirildi.

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Kolejden yapılan açıklamaya göre, zirvede, ülkenin farklı bölgelerinden çok sayıda öğretmen bir araya geldi. Zirvede, katılımcılara eğitimdeki yenilikçi yaklaşımları, dijital dönüşümü ve öğretmenlerin rolünü anlatan oturumlar gerçekleştirildi.

Zirveye Doğa Koleji yöneticileri ve İstanbul Bilgi Üniversitesinin akademisyenleri katıldı. Etkinlikte, akademisyenler ve eğitim liderlerinin katkılarıyla öğretmenlerin mesleki gelişimini destekleyen atölye ve oturumlar gerçekleştirildi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi akademisyenleri tarafından gerçekleştirilen oturumlar, eğitimdeki dijital dönüşümü, psikolojik ve sosyal boyutları ile ele alarak öğretmenlerin profesyonel gelişimlerine katkı sağladı.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen, Doğa Koleji İcra Kurulu Üyesi Gökhan Alpözü, eğitimdeki dönüşümün öncelikli olarak öğretmenlerden başladığını belirtti.

Alpözü, 'İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlediğimiz Yeni Nesil Öğretmenlik Zirvesi'25, eğitimin geleceğini tasarlamak için önemli bir buluşma noktasıdır. Eğitimdeki dönüşüm, öğretmenlerimizin elinde şekillenecek. Bu zirve, öğretmenlerimizin gelişimini güçlendirirken eğitimdeki en son yeniliklere dair farkındalıklarını artırıyor.' ifadelerini kullandı.

Doğa Koleji Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Çayır da bilginin hızla yenilendiği ve değiştiği bir dünyada öğretmenliğin, çocuklara yaşadıkları dünyayı ve kendilerini anlamlandıracak bir bağlam sunmak olduğunu kaydetti.

Çayır, 'Disiplinler arası düşünen ve öğrencisini topluma ve tarihe kök salan bir özneye dönüştüren öğretmen, eğitimde dönüşüm yaratabilir. Eğitimde dönüşüm, öğretmenin çocuklara sadece bilgi sunmasıyla değil, dünyayı tarihsel bir bağlamda anlamlandırmalarını sağlamasıyla başlar.' değerlendirmelerinde bulundu.

'Gelecek yapay zeka ile şekilleniyor'

İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Yıldırım da eğitimden sağlığa, sanayiden sanata her alanda dönüşümün yaşandığını, geleceğin yapay zeka ile şekillendiğini ve öğretmenlerin teknolojiyi sınıflarında kullanarak eğitimdeki dönüşümü hızlandırabileceğini anlattı.

İstanbul Bilgi Üniversitesinden Uzman Psikolog Esma Bilge Sözüer de saygı ve empati temelli bir eğitim ortamının sadece öğrencilerin sosyal becerilerini değil, toplumsal dayanışmayı da geliştirdiğinin altını çizdi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Işıl Betül Kolaşanlı da öğretmenlerin duygusal iyilik hallerinin, sınıfın genel atmosferini doğrudan etkilediğini, olumlu bir ortam oluşturmada ve model olmada oldukça önemli olduğunu kaydetti.