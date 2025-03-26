CHP'nin ön seçiminde 'İmamoğlu 14 milyon 850 bin oy aldı' tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçimde 2600 küsür sandıktan İmamoğlu'na 14 milyon 850 oy çıktığının açıklanması tartışma konusu oldu. Mansur Yavaş çıtayı 20 milyon oya çıkardı erken seçimin kaçınılmaz olduğunu savundu. Hukukçu Yaşar Baş, "Bu hesaba göre oy verme süresi boyunca 1 saniyelik bile kesinti olmadan her 6 saniyede 1 oy kullanılmış olması gerekir." dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçim sonuçları konuşulmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz cumartesi günü yapılan ön seçimde 2600'ün üzerindeki sandıktan İmamoğlu'na bir günde 14 milyon 850 oy çıktığı açıklandı.

Mansur Yavaş 20 milyon oya çıkardı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Sanırım 20 milyon civarında insan bugün zorunlu olmadığı bir sandığa gidip oy kullandı. Erken seçimin zamanı çoktan gelmiştir" dedi.

"Oy vermeye pusula yetmedi, içine koymaya zarf yetmedi, oy kullanmaya saat yetmedi"

Partisinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek amacıyla yapılan ön seçimde 1 milyon 753 bin üyeden, 1 milyon 653 bininin sandık başına gittiğini aktaran CHP lideri Özgür Özel, şunları söyledi:

"Manzarayı gördünüz. Oy vermeye pusula yetmedi, içine koymaya zarf yetmedi, oy kullanmaya saat yetmedi. Saatleri uzattık, pusulaları bastık, yetmedi. An itibarıyla daha 2 bin 621 sandık, ben buraya çıkarken sayılmamış, sisteme işlenmemişken, dayanışma sandıklarında kullanılan toplam oy 13 milyon 211 bindir. Her birisi teker teker tutanak altında, sisteme işlenmiş halde. Daha 2 bin 600'ün üzerinde sandık henüz işlenmemişken, üyelerimizden ve dayanışma sandığından sayın Ekrem İmamoğlu'nun aldığı oy, 14 milyon 850 binin üzerindedir."

Bir günde bu kadar oyun nasıl çıktığına ilişkin tartışmalar sürerken konuya ilişkin hukukçu Yaşar Baş, A Haber'de katıldığı bir programda aritmetik hesaplamaların gerçek dışı olduğunu savundu.

Baş, "Diyorlarki 2.900 küsür sandıkta 14 milyon 800 bin oy kullanıldı. Bu hesaba göre oy verme süresi boyunca 1 saniyelik bile kesinti olmadan her 6 saniyede 1 oy kullanılmış olması gerekir." dedi.

CHP yöneticilerinin kendilerini mutlu edecek hesaplamalar yaptıklarını söyleyen Baş, "Ruh halleri açısından gerçekten bir psikopatolojik vaka olarak incelenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.