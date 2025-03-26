Altın güne yükselişle başladı! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Gram altın 3 bin 600 lira seviyesini aştı. Altının ons fiyatı ise 0,2 primle 3 bin 25 dolardan işlem görüyor.

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Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 3 bin 688 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 3 bin 696 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 110 liradan, Cumhuriyet altını 24 bin 340 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre yüzde 0,2 primle 3 bin 25 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın tarife politikalarına ilişkin belirsizlikler ve jeopolitik gelişmelerin etkileriyle birlikte varlık fiyatlarında yön arayışı devam ediyor.