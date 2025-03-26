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Altın güne yükselişle başladı! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altın güne yükselişle başladı! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Gram altın 3 bin 600 lira seviyesini aştı. Altının ons fiyatı ise 0,2 primle 3 bin 25 dolardan işlem görüyor.

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Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 3 bin 688 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 3 bin 696 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 110 liradan, Cumhuriyet altını 24 bin 340 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre yüzde 0,2 primle 3 bin 25 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın tarife politikalarına ilişkin belirsizlikler ve jeopolitik gelişmelerin etkileriyle birlikte varlık fiyatlarında yön arayışı devam ediyor.

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