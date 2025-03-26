Mustafa Varank Özgür Özel'i fena yakaladı O yerin ismi 2023 yılından beri...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, boykot çağrısı sonrası Demirören AVM'nin yeni sahibinin kendisini arayıp AVM'nin ismini değiştirdiğini iddia etti. Konuya ilişkin paylaşımda bulunan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "O yerin ismi 2023 yılından beri İstiklal Avm. Herhangi bir harita uygulamasından geçmiş tarihli resimleri kolayca bulunabiliyor." dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu protestolarını görmezden geldiği iddiasıyla çok sayıda firma ve markaya karşı boykot çağrısı yapması tartışmalara neden oldu.

Özel'in dün akşam Saraçhane'de yaptığı konuşmada boykot listesini tekrarladı. Boykotta yer alan AVM'nin ismiyle ilgili iddiada bulunan Özel, "Demirören AVM'yi başkaları almış, İstiklal'de. Beni aradılar, ben dedim ki 'o zaman sen de tabelayı kaldır' dedim. İsimleri sökmüşler, adlarını İstiklal AVM yapmışlar. Bu sizin gücü, boykotun gücü." dedi.

"O yerin ismi 2023 yılından beri İstiklal Avm"

Özel'in açıklamalarına yanıt AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'tan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Varank, "Özgür Özel kitlesi müsait diye palavracı pehlivanlar gibi hesapsız kitapsız desteksiz sallamaya devam ediyor. O yerin ismi 2023 yılından beri İstiklal Avm. Herhangi bir harita uygulamasından geçmiş tarihli resimleri kolayca bulunabiliyor. Bu ucuz yalanları inanarak söylüyorsan, vay CHP'lilerin haline! Yok, etrafındakiler seni aldatıyorsa, vay senin haline! " @eczozgurozel" ifadelerine yer verdi.

İstiklal'deki Demirören AVM Denizbank'ın olmuştu

Doğan Medya'yı satın almak için kullandığı kredi borcuna karşılık İstanbul Göktürk'teki arazileri Ziraat Bankası'na devreden Demirören Holding'in 2023 mart ayında İstiklal Caddesi’nde bulunan Demirören AVM’yi de Denizbank'a, 'borçlarına karşılık' devrettiği ortaya çıkmıştı.

Devredilirken ismi de değişmiş

AVM’nin eski adı 'Demirören İstiklal AVM' iken, Denizbank’ın iştiraki olan 'Ekspress Bilgi İşlem ve Ticaret Anonim Şirketi', AVM'nin yeni adını Ticaret Bakanlığı'na 'İstiklal AVM' olarak tescil ettirmişti.