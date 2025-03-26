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Galatasaray Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi

Galatasaray Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu 6. ve son haftasında iki Türk takımını karşı karşıya getiren maçta Galatasaray, konuk ettiği Manisa Basket Divissa'yı 104-81 yenerek çeyrek finale yükseldi.

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Sarı-kırmızılı takım, gruptaki dördüncü galibiyetini alarak bir üst tura çıktı. Organizasyona veda eden Manisa ekibi ise beşinci yenilgisini aldı.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Nicolas Maestre (Fransa), Geert Jacobs (Belçika)

Galatasaray: Blumbergs 8, Palmer 16, Wallace 11, Göksenin Köksal 4, Delgado 9, Young 4, Cummings 14, Samet Geyik 2, Izundu 15, Buğrahan Tuncer 3, Sadık Emir Kabaca 16, Yaman Alişan 2

Manisa Basket Divissa: Chiozza, Besson 16, Leon Apaydın 6, Thomas 5, White 25, Lual-Acuil 19, Cengizhan İvedi 3, Yunus Sonsırma 5, Mustafa Faruk Yerkazanoğlu 2

1. periyot: 33-21

Devre: 50-46

3. periyot: 78-60

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