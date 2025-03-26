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Adana'da kahvehanede oturan 2 kişi vurularak öldürüldü! Saldırgan 17 yaşında

Adana'da kahvehanede oturan 2 kişi vurularak öldürüldü! Saldırgan 17 yaşında

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi hayatını kaybetti. 17 yaşındaki saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

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İddiaya göre, Kiremithane Mahallesi Eczacı Haşim Dalgıç Caddesi'ndeki bir kahvehaneye gelen D.G. (17), burada Ramazan Durak (40) ve Erkan Savan'a (35) tabancayla ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kahvehanedeki arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan yaralılar yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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