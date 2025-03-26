CHP lideri Özgür Özel'den açıklama! Ekrem İmamoğlu'nun yerine kim geçecek?

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yerine kimin vekalet edeceği merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bugün seçim yapılacak. Kulislerde o isimler konuşuluyor...

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bugün sandık kuruluyor.

Görevden uzaklaştırılan Başkan Ekrem İmamoğlu'nun yerine kimin vekil tayin edileceği, 314 üyenin oylarıyla belirlenecek.

CHP'nin oylarıyla belirlenecek

31 Mart yerel seçimleri sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluk CHP'ye geçti.

NTV'de yer alan habere göre tutuklamaların ardından 176'ya düşen CHP üyesine karşılık, AK Parti'nin 120, MHP'nin 6, Büyük Birlik Partisi'nin iki üyesi ve bir de bağımsız üye bulunuyor. Yani başkan vekilinin seçiminde CHP'li üyelerin oyları belirleyici olacak.



Kulis haberlerinde Ekrem İmamoğlu'na vekalet etmek üzere CHP'li iki ilçe başkanının ismi geçiyor; Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Büyükçekmece'de yedinci kez seçilen Hasan Akgün.

Özgür Özel'den açıklama

CHP Genel Başkanı Özel, "İBB Meclisindeki seçimde kim aday olacak?" şeklindeki soruya karşılık, "Şu an bir isim söylemiyoruz. Ancak bir belediye başkanımız aday olmayacak. Öyle tartışmalar oluyor. Belediye başkanı olmayan bir belediye meclis üyemiz belediye başkanvekilimiz olacak." ifadesini kullandı.

"Ne zaman açıklanacak?" sorusunu da Özel, şöyle yanıtladı:

"O, Belediye Meclisinin kararı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin başkanvekiline, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin üyeleri karar verir. İşte o aday da; kendileri aralarında istişare ederler, adaylaşırlar, seçim olur."

"Nuri Aslan'ın aday olacağı konuşuluyor"

Ekol TV Ankara Haber Koordinatörü Eray Görgülü "İBB'de Başkanvekili seçimi var. İlçe belediye başkanlarının ismi geçiyordu; ancak 5216 sayılı büyükşehir kanuna göre ilçe belediye başkanları başkanvekili olamıyor. Kulislerde İBB 1. Başkanvekili Nuri Aslan'ın atanacağı konuşuluyor." açıklaması yaptı.