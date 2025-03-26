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Cenk Tosun'un transferi iptal oldu

Cenk Tosun'un transferi iptal oldu

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Cenk Tosun, Japonya Ligi ekiplerinden Urawa Red Diamonds ile anlaşmaya varmıştı.

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Beşiktaş ile sözleşmesi bittikten sonra sezon başında imza attığı Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Cenk Tosun, Japonya Ligi ekiplerinden Urawa Red Diamonds ile anlaşmıştı. Tecrübeli golcünün Japonya'ya transferi iptal oldu.

DZEKO SAKATLANINCA MOURINHO BIRAKMADI

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Cenk Tosun ile Urawa Red Diamonds arasında imzalanan sözleşme, Edin Dzeko'nun Bosna Hersek Milli Takımı'ndaki sakatlığı sonrasında teknik direktör Jose Mourinho'nun isteğiyle iptal oldu. Portekizli teknik adamın bu talebinin ardından kulüpler arasında sözleşme imzalanmadı ve Cenk, Fenerbahçe'de kaldı.

CENK'İN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Milli golcü, takımdan ayrılacak diye UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rangers ve Süper Lig'deki Samsunspor maçlarında kadroda yer almamıştı. Fenerbahçe'de bu sezon 17 maçta süre bulan 33 yaşındaki forvet, bu karşılaşmalarda 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Cenk'in sarı-lacivertliler ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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