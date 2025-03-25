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Yenikapı-Hacıosman metro hattında bazı duraklar işletmeye kapatıldı

Yenikapı-Hacıosman metro hattında bazı duraklar işletmeye kapatıldı

Metro İstanbul, Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş fünikiler hattının Valiliğin kararı doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldığını açıkladı.

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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim İstasyonu, Şişhane İstasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır.'' denildi.

Açıklamada, araçların Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferlerine devam edeceği kaydedildi.

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