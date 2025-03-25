Özgür Özel'e boykot çağrısı sonrası hapis cezası ihtimali!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalar sonrası vatandaşları sokağa davet ederken, bazı firmaları hedef göstererek boykot çağrısı yaptı. İstanbul 2 Nolu Barosu Avukatı Sezgin Tunç, Özel'in bu çağrısının Türk Ticaret Kanunu’na göre haksız rekabet sayılabileceğini belirterek, iki yıla kadar hapis cezası alabileceğini ifade etti.

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İBB ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmaları sonrası Saraçhane'yi miting alanına çeviren, vatandaşları sokağa davet eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam da Türkiye'nin yerli ve milli firmalarını hedef gösterip boykot çağrısı yaptı. İktidara yakın olduğu iddiasıyla firmaları boykota çağıran Özel, bazı firmaları karıştırdığını belirtip; bugün özür dileyerek boykottan çıkardıklarını söyledi.

İstanbul 2 Nolu Barosu Avukatı Sezgin Tunç, Özel'in Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerini ihlal ettiğini bildirdi.

"HAKSIZ REKABETE ZEMİN HAZIRLIYOR"

"Siyasi saiklerle belirli işletmelere yönelik boykot çağrıları, içerdikleri beyanların mahiyetine göre, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun m. 55 hükmü kapsamında haksız rekabet teşkil edebilir." diyen Av. Tunç, "TTK m. 55/1-a-1: Başkalarını veya onların mallarını, ticari faaliyetlerini yanlış, yanıltıcı ya da gereksiz yere incitici açıklamalarla kötülemek 'haksız rekabet' olarak düzenlenmiştir. Bu tür beyanların sosyal medya gibi dijital mecralarda yapılması fiilin hukuki niteliğini değiştirmez. Yargıtay içtihatlarında da bu tür paylaşımların haksız rekabet oluşturabileceği açıkça kabul edilmiştir." ifadelerini kullandı.

"BEYANLAR TİCARİ ZARAR KASTI İÇERİYORSA..."

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi kararını işaret eden Av. Tunç, "'Haydi Türkiye, ... mallarını boykot' çağrısı, ticari itibarı hedef aldığı gerekçesiyle haksız rekabet fiili olarak değerlendirilmiştir. Beyanlar gerçeğe uygun olsa dahi, eğer ölçüsüzlük, orantısızlık veya ticari zarar kastı içeriyorsa TTK m. 55 uyarınca haksız rekabet hükümleri uygulanabilir. “İfade özgürlüğü” hukuka aykırı eylemlere meşruiyet kazandırmaz." dedi.

"İKİ YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR"

Kasten bu eylemi gerçekleştiren Özel'in, şikayetler üzerine iki yıla kadar hapis cezası alabileceğini belirten Tunç, "Ayrıca, zarar gören işletmeler tespit, men ve tazminata yönelik hukuki yollara başvurma hakkına sahiptir." paylaşımını yaptı.