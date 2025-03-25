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Espressolab'dan boykot çağrılarına ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Espressolab'dan boykot çağrılarına ilişkin açıklama

Espressolab, Saraçhane'deki gösteriler esnasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısına ilişkin açıklama yaptı. Şirketten yapılan açıklamada, "Biz neden boykot edildiğimizi anlamadık." ifadeleri kullanıldı.

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Açıklamada, Espressolab'ın 2014'te bir üniversitenin içinden doğduğu, hiçbir siyasi bağlantıya dayanmadan, devlet desteği ya da teşviki almadan 15 ülkede Türk bayrağını dalgalandıran bir marka haline geldiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Markamızın ardında ne görünmeyen ortaklar ne de gizli destekçiler vardır"

"Markamızın ardında ne görünmeyen ortaklar ne de gizli destekçiler vardır. Espressolab, Kocadağ ailesinin bir şirketi olup başka ortağı bulunmamaktadır. Global devlerin domine ettiği kahve sektöründe ilk kez bir Türk girişimi bu ölçekte büyümüş ve dünya sahnesine çıkmıştır. Bu başarı yalnızca bizim değil, Türkiye'nin başarısıdır.

"Biz siyaset değil, kahve yapıyoruz!"

360 mağazamızdan yüzde 93'ü her kesimden girişimci ve iş ortaklarımız tarafından franchise modeliyle işletilmektedir. Sistemimiz, yatırımcıların kendi sermayesiyle kurduğu bağımsız bir yapıya dayanmaktadır. Biz siyaset değil, kahve yapıyoruz! İlk gün olduğu gibi bugün de gençlerin hayatına mutluluk katmaya devam edeceğiz. Kapılarımız herkese sonuna kadar açıktır."

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