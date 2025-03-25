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"Şişli Belediyesi'ndeki kayyum yönetimi, Kent Lokantaları'nı kapattı" iddiasına DMM'den yalanlama

"Şişli Belediyesi'ndeki kayyum yönetimi, Kent Lokantaları'nı kapattı" iddiasına DMM'den yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Şişli Belediyesi'ndeki kayyum yönetimi, Kent Lokantaları'nı kapatma kararı aldı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi. Şişli Belediyesi ise, kapatıldığı iddia edilen Kent Lokantaları'nın Başkanvekili Cevdet Ertürkmen'in göreve başlamasından 5 gün önce tedarik süreçleri bitirildiği için kapandığını, tedarik ihtiyaçları tamamlandıktan sonra hizmet vermeye devam edeceğini bildirdi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'terör' soruşturması kapsamında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak atandı.

Bazı basın yayın organlarında Şişli Belediyesi'ndeki kayyum yönetiminin, Kent Lokantaları'nı kapatma kararı aldığı iddia edildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kent Lokantaları ile ilgili iddianın doğru olmadığını bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Şişli Belediyesi'ndeki kayyum yönetimi, Kent Lokantaları'nı kapatma kararı aldı” iddiası doğru değildir.

Şişli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen tarafından böyle bir karar alınması söz konusu değildir.

Şişli’deki kent lokantaları dahil tüm belediye faaliyetleri, kamunun üstün yararının gözetilmesi çerçevesinde devam etmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

Şişli Belediyesi'nden açıklama

Şişli Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"“Şişli’deki 3 Kent Lokantası kapatıldı” şeklinde haberler tamamen asılsızdır. İkisi sabit, biri ise gezici olarak hizmet veren ancak 19.03.2025 tarihinden bu yana malzeme tedarik edilmediği için kapalı tutulan 3 Kent lokantasının en kısa sürede yeniden açılma talimatı, Belediye Başkanvekili Sayın Cevdet Ertürkmen tarafından, göreve başladığı tarih olan 24.03.2025 günü ilgili birim müdürlerine verilmiştir.

Kent Lokantalarımızın sayısının orta vadede, ilçemizin ihtiyaçları doğrultusunda artırılması, belediyemizin gündeminde yer almaktadır Vatandaşlarımızın, bu ve benzeri operasyonel habercilik ürünü yalanlara itibar etmemesini önemle rica ediyoruz. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."

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