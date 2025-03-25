Elon Musk'ın üç çocuğunun annesine otizm teşhisi konuldu

Müzisyen Grimes, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ADHD ve otizm tanısı aldığını duyurdu. Elon Musk ile birlikteliğinden üç çocuğu olan Grimes, yaşadığı tanı sürecine dair çarpıcı ifadeler kullandı: “Çocukken bilseydim, hayatım farklı olurdu.”

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Dünyaca ünlü müzisyen Grimes, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (ADHD) ile otizm teşhisi aldığını duyurdu. Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk ile uzun süreli bir ilişki yaşayan ve üç çocuk sahibi olan Grimes, bu yıl yaşadığı tanı sürecini takipçileriyle paylaştı.

Sanatçı, X (eski adıyla Twitter) platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bu yıl bana ADHD ve otizm teşhisi kondu. Ayrıca disleksi olduğumu da yeni yeni fark ediyorum” ifadelerine yer verdi. Grimes, çocuk yaşta bu durumların fark edilmesi hâlinde yaşamının daha farklı şekillenebileceğini belirterek, “Muhtemelen daha az çalışırdım, ilaç kullanırdım ve sahip olduğum tuhaf takıntılar patolojik sayılırdı” dedi.

ÜÇ ÇOCUĞUN ANNESİ

Grimes ve Elon Musk’ın birlikteliğinden üç çocuk dünyaya geldi. Çiftin çocukları; X Æ A-Xii (4), Exa Dark Sideræl (3) ve Techno Mechanicus (2) isimleriyle dikkat çekiyor. Grimes, hem kariyeri hem de annelik süreciyle kamuoyunun yakından takip ettiği isimlerden biri olmaya devam ediyor.