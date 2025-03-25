Samsung CEO’su Han yaşamını yitirdi

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Samsung Electronics'in Eş CEO’su Han Jong-Hee'nin, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

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Güney Kore merkezli Samsung Electronics, şirketin 63 yaşındaki Eş CEO’su Han Jong-Hee'nin öldüğünü duyurdu.

Açıklamada, Han'ın "zorlu bir iş ortamında" şirketin büyümesine katkıda bulunduğu ifade edilerek, "Bu zor zamanda en derin taziyelerimiz ailesi ve sevdikleriyle birlikte" ifadeleri kullanıldı.

37 YILLIK EMEK

37 yıldır Samsung için çalışan Han, 2022'den bu yana şirketin başkan yardımcılığı ve Eş CEO görevini yürütüyordu.

Han, geçen hafta yatırımcılarla yaptığı yıllık toplantıda Samsung hisselerinin performansından dolayı özür dilemiş ve büyük ekonomilerin politikalarındaki belirsizlikler nedeniyle bu yılın zorlu olabileceği uyarısında bulunmuştu.