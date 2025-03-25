BIST 9.697
DOLAR 37,99
EURO 41,14
ALTIN 3.690,88
HABER /  GÜNCEL

Samsung CEO’su Han yaşamını yitirdi

Samsung CEO’su Han yaşamını yitirdi

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Samsung Electronics'in Eş CEO’su Han Jong-Hee'nin, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Abone ol

Güney Kore merkezli Samsung Electronics, şirketin 63 yaşındaki Eş CEO’su Han Jong-Hee'nin öldüğünü duyurdu.

Açıklamada, Han'ın "zorlu bir iş ortamında" şirketin büyümesine katkıda bulunduğu ifade edilerek, "Bu zor zamanda en derin taziyelerimiz ailesi ve sevdikleriyle birlikte" ifadeleri kullanıldı.

37 YILLIK EMEK

37 yıldır Samsung için çalışan Han, 2022'den bu yana şirketin başkan yardımcılığı ve Eş CEO görevini yürütüyordu.

Han, geçen hafta yatırımcılarla yaptığı yıllık toplantıda Samsung hisselerinin performansından dolayı özür dilemiş ve büyük ekonomilerin politikalarındaki belirsizlikler nedeniyle bu yılın zorlu olabileceği uyarısında bulunmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
7 haftadır yok! MHP lideri Bahçeli grup toplantısı yapacak mı?
7 haftadır yok! MHP lideri Bahçeli grup toplantısı yapacak mı?
Çinli BYD, satışlarında 100 milyar doları ilk defa aşarak Tesla'yı geride bıraktı
Çinli BYD, satışlarında 100 milyar doları ilk defa aşarak Tesla'yı geride bıraktı
AJet duyurdu! İlk uçuş gerçekleşti, direkt seferler haftada 4 gün yapılacak
AJet duyurdu! İlk uçuş gerçekleşti, direkt seferler haftada 4 gün yapılacak
1000 TL fark ne zaman yatacak? Kritik gün belli oldu
1000 TL fark ne zaman yatacak? Kritik gün belli oldu
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Novartis Türkiye, MS Çalışma Grubu ile iyi niyet anlaşması imzaladı
Novartis Türkiye, MS Çalışma Grubu ile iyi niyet anlaşması imzaladı
Ekrem İmamoğlu: Cumhurbaşkanının annesine yönelik hakaretleri kınıyorum
Ekrem İmamoğlu: Cumhurbaşkanının annesine yönelik hakaretleri kınıyorum
Yavaş: Anneye saygısızlık, protesto değil seviyesizliktir
Yavaş: Anneye saygısızlık, protesto değil seviyesizliktir
İsrail ordusu Oscar ödüllü belgesel ekibindeki Filistinliyi tutukladı
İsrail ordusu Oscar ödüllü belgesel ekibindeki Filistinliyi tutukladı
Bakan Şimşek, TCMB'nin "NDF işlemlerine" başlamasını değerlendirdi
Bakan Şimşek, TCMB'nin "NDF işlemlerine" başlamasını değerlendirdi
Dusan Tadic, tarihe geçerek "dalya" demeye hazırlanıyor
Dusan Tadic, tarihe geçerek "dalya" demeye hazırlanıyor
Trabzon'da denizde ceset bulundu
Trabzon'da denizde ceset bulundu