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Yavaş: Anneye saygısızlık, protesto değil seviyesizliktir

Yavaş: Anneye saygısızlık, protesto değil seviyesizliktir

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından itibaren ülke genelinde protesto gösterileri devam ediyor. Mansur Yavaş, Saraçhane’deki eylemde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret edilmesine tepki gösterdi. Yavaş, "Bir siyasetçinin ailesine dil uzatmak, hele hele annesine küfür etmek asla kabul edilemez." dedi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta tutuklandı. İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan protesto gösterileri dün de devam etti. Saraçhane'deki protestolar sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesine hakaret edenler oldu. ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Bu tarz çirkinlikleri yapanlar hak arayanları temsil edemez." dedi, bunu bahane ederek milyonlarca kişinin haklı itirazının gölgelenemeyeceğini söyledi.

İmamoğlu: Cumhurbaşkanının annesine yönelik hakaretleri kınıyorum... Aileme hakaret edenler için de savcıları göreve çağırıyorum

Yavaş'ın sosyal medya hesabında yaptığı açıklama şöyle:

"Siyasetimizi de itirazımızı da ahlaklı ve seviyeli bir dille yapmalıyız. Kim olursa olsun, bir siyasetçinin ailesine dil uzatmak, hele hele annesine küfür etmek asla kabul edilemez. Bu tarz çirkinlikleri yapanlar hak arayanları temsil edemez.

Fikirlerini ifade etmek herkesin en doğal hakkıdır. Ancak bu hakkı kullanırken sınırlar aşılır, hakaret edilir, hele ki bir annenin aziz hatırasına saygısızlık yapılırsa, bunun adı artık protesto değil, açık bir seviyesizlik olur.

Bu çirkin sözleri bahane ederek, milyonların haklı itirazını gölgelemeye çalışmak kimseye yakışmaz."

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