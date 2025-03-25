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Bakan Şimşek, TCMB'nin "NDF işlemlerine" başlamasını değerlendirdi

Bakan Şimşek, TCMB'nin "NDF işlemlerine" başlamasını değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımların atıldığını belirterek, "Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleriyle, piyasalardaki oynaklığın azaltılması ve öngörülebilirliğin artırılması hedefleniyor." ifadesini kullandı.

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Şimşek, sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine (NDF) başlamasına ilişkin açıklama yaptı.

Paylaşımında, piyasalarla ilgili mesaj veren Şimşek, şunları kaydetti:

"Piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımlar atılıyor. Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleriyle piyasalardaki oynaklığın azaltılması ve öngörülebilirliğin artırılması hedefleniyor."

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